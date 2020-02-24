Dijital bağış arttı, 10 milyon TL'ye ulaştı

BKM Express sayesinde birçok kanaldan hızlı ve kolayca sivil toplum kuruluşlarına (STK) ulaşabilen kullanıcılar, BKM Express mobil uygulaması üzerinden tek bir tuşla, bkmexpress.com.tr üzerinden ise karekod aracılığıyla STK'lara bağış yapabiliyor. BKM Express ayrıca STK'ların web sitelerinden de bağış toplanmasına aracılık ediyor. “Yuvarla” özelliği sayesinde ise BKM Express kullanıcıları, yaptıkları alışverişlerde isterlerse küsuratları yuvarlayarak STK'lara bağışlanmasını sağlıyorlar.



Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, “BKM Express olarak 2015 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bağış özelliğiyle bugüne kadar 120'den fazla sivil toplum kuruluşuna 400 bin işlem adediyle 10 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettik. Amacımız dijital bağış kültürünü tanıtmak ve sosyal sorumluluk bilincini kullanıcılarımızla birlikte artırmaktı. Her yıl katlanarak artan rakamlarla birlikte bugün 10 milyon TL bağış miktarına ulaşmak bizim için mutluluk verici.” dedi.