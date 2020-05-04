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HaberlerTeknoloji HaberleriDijital asistan TOBİ, bir ayda 2.3 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi
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Teknoloji
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

Dijital asistan TOBİ, bir ayda 2.3 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi

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Dijital asistan TOBİ, bir ayda 2.3 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi
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Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaştı.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları söyledi: 

Koronavirüs salgını dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem iş hem de günlük hayatlarımızı evden yürüttüğümüz bu dönemde dijital platformların kullanımı da artıyor. Geçen yıl hizmete sunduğumuz TOBi, Yapay Zeka’ya dayalı bir kişisel asistan. TOBi’yi bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yöntemi olarak konumluyoruz. Öyle bir asistan düşünün ki, aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve onlara aynı anda hizmet verebiliyor. Bu anlamda, kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda yanında olmak ve onlara destek olmak, TOBi’nin var oluş sebebi diyebiliriz.”

Yapay Zeka tabanlı kişisel asistan 

TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yapıyor. Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. Kendisinin yapamadığı işlemler olursa, müşteriyi canlı danışmana yönlendirerek talebin en hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

TOBi için kullanıcıları ile duygusal bağ kurmak da oldukça önemli. Kullanıcıları ile arasındaki bağı güçlendirmek için kendisini geliştirmeye devam eden TOBi “merhaba”, “nasılsın”, “yaşın kaç”, “nerelisin”, “seni seviyorum,” “benimle evlenir misin”, “sen robot musun, insan mısın” gibi sorulara da cevap verebilir hale geldi.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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