Diğer uygulamalardaki sohbet ve gruplar BiP'e taşınabilecek

Dünya genelinde 78 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen, son üç ayda ise yarısı yurt dışından olmak üzere toplam 32 milyonu aşkın yeni kullanıcının tercih ettiği BiP’e diğer mesajlaşma uygulamalarından geçiş yapmak artık daha kolay.



Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in yeni “Grup taşıma” özelliği sayesinde kullanıcılar daha önce kullandığı mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP’e aktarabiliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP’te mevcut sohbet gruplarını aktarırken, grupta yer alan BiP’i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Devreye aldığımız ‘Grup Taşıma’ özelliği ile kullanıcılarımızın BiP’e geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamamıza kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ayrıcalık sağlayacak yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.