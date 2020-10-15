Diana Counter (Ct) - Diana Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Elinde ay şeklinde bıçak taşıyan Diana Targon Dağı çevresinde bulunan arazilerde yasaklanan Lunari'nin savaşçısı olmaktadır. Bu amaçla savaşan Diana soğuk gecelerde kar rengi ile parlayan zırhı ile Ay'ın gücünü yaşayan hali olmaktadır.

Diana Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Diana Targon'un yükselen zirvesinin ötesinde bulunan bir suret'in özü ile özdeşmiştir. Diana artık insan değildir. Tamamen değişmiştir. Bu dünyadaki kendi gücünü ve amacını anlamak için mücadele etmektedir. Diana karşısında bulunan rakiplerde bazıları güçlü bazıları ise zayıftır. Dinana'nın güçlü rakipleri şunlardır:

Diana Counter'ın Güçlü Rakipleri: Mordekaiser, Cho'Gath, Heimerdinger, Irelia, Syndra, Swain

Diana Counter Karşı Zayıf Karakterleri

Diana Counter'a karşı güçlü karakterler kadar zayıf karakterler de bulunmaktadır. Bu karakterler şunlardır:

Diana'ya karşı zayıf karakterler: Katarina, Twisted Fate, Fizz, Ahri, Akali, LeBlanc

Diana Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

LOL karakteri olan Diana'nın iyi yönleri ve yetenekleri oyun sevenler tarafından merak uyandırmaktadır. Son yıllarda çok sık araştırılan Diana'nın yetenekleri şunlardır:

- Diana üçüncü vuruş, mana yeniler ve ek büyü hasarı için düşmanlarını parçalara ayırabilir. Daha sonraki her 3 saldırı için yetenek kullanımı saldırı hızı sağlamaktadır.

- Bıçağını savurarak ay enerjisi ortaya çıkaran Diana bir bölgeye hasar verir ve daha sonra patlar. Saldıran düşmanlar gizlenmemişler ise ay ışığı onları ifşa edebilir.

- Diana hasar vermek amacıyla düşmanlar ile temas halinde patlayan üç yörünge küresi oluşturabilir. Bunun dışında Diana hasarı emen bir kalkan kazanır. Eğer üçüncü küre patlar ise kalkan ek güç kazanabilir.

- Diana'nın diğer bir yeteneği ise düşmanlarını çekmesi ve onları yavaşlatmasıdır. Yetenek kullanımından sonra Diana'ya pasif bir biçimde hız kazandırmaktadır.

- Ayrıca Diana düşmanına büyü hasarı verebilir. Ay koşusu, Ay Işığından etkilenmiş olan bir hedefe atılmak için kullanıldığı zaman bekleme süresi bulunmaz.