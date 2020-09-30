Diablo 4 için yeni geliştirici güncellemesi yayınlandı!

İşte Diablo 4 için yayınlanan güncelleme özelinde paylaşılan o detaylar:



"Bugün, pek çoğunuzun merak ettiği konulardan biri olan yetenek ve becerilere göz atacak olsak da gelin, geliştirici yazılarımızda daha önce paylaştığımız konulardan birini güncelleyerek başlayalım.

Ata/İblis/Melek Güçleri (Ancestral /Demonic /Angelic Powers)

Öncelikle bazılarınız bize Ata/İblis/Melek Güçleri sisteminin mevcut haliyle kulağa pek de güzel gelmediğini belirtti. Bundan haberdar olduğumuzu bilmenizi isteriz. Fark ettiğimiz bir diğer sorunsa verilen emeğin elde edilen ödüle oranıydı. Örneğin belli ufak bonuslar kazanmak için oyuncuların fazladan birkaç parça eşya taşıması ve bunların hepsinin farklı miktarlarda Ata/İblis/Melek Gücü'ne sahip olması gerekliydi. Ardından sürekli bu eşyaların her birinin güç seviyesini hesaplamanız ve bunların genel gücünü karşılaştırmanız gerekiyordu. Bu da oyuncuların gereğinden fazla hesap yapmasını gerektiriyordu.



Ancak sistemin en sevdiğimiz yönlerinden biri, oynanışın nitelikleri anlamlı şekillerde yönetip belli ilave eşiklerine ulaşarak eşyalarınızı seçtiğiniz oyun tarzına daha uygun hale getirmek üstüne kurulu olmasıydı. Bu noktada biraz daha deneme yapmamız gerekse de bir sonraki yazımızda eşya sistemine dair daha fazla bilgiyi sizinle paylaşmayı iple çekiyoruz.

Efsanevi Eşyalar

Bu alanda bazı büyük değişiklikler yapmayı planlıyoruz ve bunun iki sebebi şöyle:

Şu anda karakterlerin gücünün eşyalara biraz fazla bağlı olduğunu kabul ediyoruz Oyuncu gücünün daha önemli bir kısmını yeniden karaktere aktararak dizilim seçimlerini daha önemli hale getirmeyi planlıyoruz. Böylece oyuncu gücünün büyük bölümü kullanılan eşyalardan gelmeyecek. Tabii eşya seçimlerinin her zaman anlamlı hissettirmesi için bu noktada doğru dengeyi tutturmak çok önemli. Ayrıca ekipten temel eşya sistemimize (core itemization) dair çeşitli geribildirimler aldık. Şu anda farklı eşya aşamalarını birbirinden en iyi şekilde ayırmanın yollarını arıyoruz. Örneğin büyülü eşyalar, nadir eşyalardan daha yüksek yan niteliklere sahip olmalı mı?

Bir sonraki yazımızda efsanevi eşyalar hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz.

Yeni Yetenek (Skill) Sistemi

Luis'in de belirttiği gibi Diablo IV'ün yetenek ve beceri (talent) sistemleri için büyük değişikliklerimiz var. Topluluktan gelen pek çok yorumu okuduk ve beceri sisteminin daha derin olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Benzer şekilde yetenek sistemi ilerleyişi de biraz fazla basit görünüyordu. Bu da oyuncunun yetenek puanlarını harcamak için anlamlı bir sebep bulamaması anlamına geliyordu. Bu değerli geribildirimlerle birlikte yeni yetenek sistemimiz için denemeler yapmaya koyulduk.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, yeni çizdiğimiz yetenek ağacında yetenekler ve pasifler için ayrı bölümler var.



Büyücü yetenek ağacı. Dallar yetenekleri ve yetenek geliştirmelerini içerirken, kökler güçlü pasif etkiler içeriyor.

Üst taraftaki yetenek bölümü, seviye atladıkça kazandığınız yetenek puanlarını harcayacağınız yer. Buradan yeni yetenekler öğrenebiliyor, bu yetenekler için ilave işlevler elde edebiliyor ve ağacın pasif bölümünde kullanabileceğiniz pasif puanlarını açabiliyorsunuz.





Yetenek puanlarınızı kare şeklindeki bölümler üstünde harcayarak karakteriniz için yeni aktif yetenekler açabiliyorsunuz.







Yuvarlak geliştirme bölümleri üstünde puan harcayarak açtığınız aktif yetenekleri geliştirmeniz mümkün.





Ağacın dallarını keşfettikçe pasif puanları bulacaksınız.





Pasif puanlarını köklerde harcayarak güçlü etkiler açabilirsiniz.



Yukarıdaki yetenek ağacı, ekran görüntülerinde de görebileceğiniz pek çok belirli nokta içeriyor. Eğer bu noktaların her birinin yetenek ağacını tamamen değiştiren yetenekler olduğunu varsayarsak, seçtiğiniz yol önemli güç artışları ve oynanış seçimleri de içerecek.

Sistemin pasif kısmıysa karakteriniz için daha genel geliştirmeler bulduğunuz bir yer. Bu etkiler belli yeteneklere özel değil. Dolayısıyla yetenek ağacının oyuncular için farklı türlerde pek çok seçenek içerdiği söylenebilir.

Belirtmek istediğimiz son bir şey de oyuncuların yetenek ağacındaki her şeyi alamayacak olması. Şu anda oyunun ileri aşamalarında ağacın %30-40 kadarının dolmasını planlıyoruz. Böylece oyuncular da karakterlerinin dizilimlerini farklı ve kendilerine has şekillerde oluşturabilecek.

Büyücü Efsun Sistemi (Sorceress Enchantment System)

Pek çoğunuz Barbar sınıfına özgü cephanelik sistemini hatırlayacaktır. Bu sistem farklı ve ölümcül silahlar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayarak karakterin gücünü büyük ölçüde arttırıyor. Tabii diğer sınıflar için de özel mekanikler üstünde çalışıyoruz. Buradaki temel amacımız, Diablo IV'te her bir sınıfın kendine özgü mekaniklere sahip olması. Kendimiz için böyle bir amaç belirleme sebebimizse, Diablo'da oyuncuların pek çok farklı dizilim veya sınıfı denemesi. Bu durum özellikle de sezon oynanışı esnasında öne çıkıyor. Diğer sınıflara kıyasla farklı güçlü yönlere ve oynanış tarzlarına sahip kendine has sınıf mekaniklerinin, diğer sınıfları keşfetmeyi ve genel olarak oyunu oynamayı çok daha eğlenceli kılacağını düşünüyoruz.

Büyücü içinse bir efsun sistemini deniyoruz. Sistem şöyle işliyor:





Yıldırım Topu (Ball Lightning) yeteneği. Diğer sınıflardan farklı olarak her bir büyücü yeteneği iki farklı muhtemel etkiye sahip.



Büyücü yetenekleri iki ayrı noktaya yerleştirilebiliyor: Aktif yetenek yuvası (buna diğer tüm sınıflar da sahip) ve efsun yuvası. Eğer bir yeteneği efsun yuvasına yerleştirirseniz, bunu artık bir aktif yetenek olarak kullanamıyorsunuz ama karakteriniz ikincil bir ilave güç kazanıyor.



Efsun olarak kullanılan Yıldırım Topu. Yeteneklerin ikincil etkilerini, yetenekleri aktif yuvası yerine efsun yuvasına yerleştirerek elde edebiliyorsunuz.



Efsunlardan elde ettiğiniz güç son derece önemli ve şu anda yalnızca efsunlarınız, yalnızca aktif yetenekleriniz veya bunların harmanlanması üstüne kurulu dizilimler oluşturmanız mümkün.

Sistemin Meteor yeteneğini kullanan bir örneği. Meteor, alevler içindeki bir cismi gökten indirmenize olanak tanıyor. Eğer onu bir efsun yuvasına yerleştirirseniz meteorlarınızı kontrol edemeseniz de onlar düzenli olarak rakiplerin üstüne iniyor. Bu yetenek hâlâ geliştirme aşamasında ve nihai hali farklı olabilir.

Bu sınıf mekaniğini bir süredir test ediyoruz ve geribildirimler epey olumlu. Yeni sistemle birlikte artık hangi yetenekleri efsun olarak kullanacağınıza dair stratejiler üretmeniz mümkün. Keza aynı yeteneği iki ayrı yuvaya yerleştiremiyorsunuz.

Ayrıca şu anda Druid sınıfına özel bir mekaniği keşfetme aşamasındayız ve önümüzdeki dönemde buna dair bilgileri de paylaşacağız.

Oyunun İleri Safhalarında İlerleme Sistemi (End Game Progression System)

Son olarak, oyunun ileri safhalarındaki karakter ilerlemesi sistemi üstünde harıl harıl çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu önemli özelliğin biraz daha zamana ihtiyacı olsa da (yani bir sonraki yazımıza yetişmeyecek) onu burada bir anmak istedik. Çünkü sınıfınızın sağladığı gücün önemli bir bölümü de buradan gelecek. Bu sistemin, Diablo III'teki Paragon sisteminin sağladığı derinlik ve yeniden oynanabilirliğin çok daha fazlasını sunmasını hedefliyoruz. “Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor” hem bizim hem de pek çok Blizzard oyuncusunun sık sık dile getirdiği bir konsept. Bu konseptin ustalaşması zor olan kısmınınsa ileri safhalardaki ilerleme sisteminden geleceğini düşünüyoruz. Bu sistem, en sıkı Diablo oyuncularının bile beklentilerini karşılayabilmeli.



Hem güncellenen yetenek ve beceri sistemimiz hem de Büyücü Efsun sistemimiz hakkındaki yorumları okumak için sabırsızlanıyoruz. Forumlarımız, Reddit, sosyal medya ve diğer pek çok mecradaki geribildirimlerinizi sürekli okuyoruz. Her zaman olduğu gibi lütfen buradaki hiçbir şeyin nihai olmadığını ve geliştirme sürecinin hâlâ devam ettiğini unutmayın. Bu özellikler hakkındaki yapıcı eleştirileriniz Diablo IV'ün geliştirme sürecinde bize en çok yardımcı olan şey olacak. Bitmeyen desteğinize ve oyuna dair tartışmalarınıza büyük değer veriyoruz."