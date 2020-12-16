Diablo 4 için yeni geliştirici güncellemesi geldi

Yayınlanan güncelleme notları ile birlikte Diablo IV'teki eşyalara gelen bazı değişiklikleri gözden geçirecek ve daha önce paylaşılan bazı konulara dair yeni bilgileri öğreneceksiniz. Oyunda hangi değişikliklerin yapılacağı belirlenirken şu üç temel nokta öne çıktı:

* Birincisi, anlaşılması kolay fantezi unsurları sunarak sınıf kimliğinin güçlendirilmesinin hedeflenmesi. Sınıfınızın temasından beslenen eşya ve yetenekler her zaman daha iyi.

* İkincisi, eşya sistemimizle daha derin kişiselleştirme imkanı. Eşyalar sınıfınızı tanımlamak yerine desteklemeli ve geliştirmeli.

* Son olarak genel derinlik anlamında Diablo II ve Diablo III'ün arasında bir nokta hedefleniyor. Amaç yıllar boyunca keşfedecek yeni şeyler ve her bir sınıfı donatmanın sayısız yolunu görebilmek.

Yetenek Ağacı

Yetenek ağacına dair Blizzard ekibinin yayınladığı son makaleden bu yana oyuncuların geribildirimleri yakından takip ediliyor. Ekip ayrıca sık sık gerçekleşen kapalı oyun testlerinde (özellikle de geniş ilerleme testlerinde) yetenek ağaçlarıyla epey haşır neşir olma şansı yakaladı.



Diablo 4'ün Baş Oyun Tasarımcısı Joe Shely'nin açıklamaları şöyle:



"Bunların ardından doğrultumuza olan inancımız arttı ve bunu daha da genişletip geliştirmeye karar verdik. Örneğin birbiriyle ilgili yetenek noktalarını belli noktalarda toplayacağız. Böylece oyuncular dizilimlerini geliştirecek yetenek geliştirmeleri için ağacın öbür ucuna gitmek zorunda kalmayacak.

Yeteneklerinizi sıfırlama özelliği dengelemesi epey zor bir şey. Pek çoğunuz gibi biz de seçimlerin sonuçları olmasını ve her bir karakterin birbirinden farklı hissettirmesini istiyoruz. Diğer tüm karakterlerle aynı hale gelmek yalnızca tek bir tık kadar uzakta olmamalı. Tabii oyuna yeni başlayan oyuncuları farklı yetenekleri denemeye ve kendilerine uygun dizilimleri keşfetmeye teşvik etmeliyiz. Diablo IV'te yeteneklerinizi ve pasiflerinizi sıfırlamak mümkün olacak. Bunu sınırsız kez gerçekleştirebileceksiniz ama özellik bedelsiz de olmayacak. Bunu yapmak yeni karakterler için kolay olsa da karakteriniz ilerledikçe yeteneklerinizi sıfırlamanın bedeli de artmaya başlayacak. Oyunun ileri safhalarında diziliminizi değiştirmek önemli miktarda kaynak gerektirecek. Yani karakterinize adadığınız zaman ve çabaya denk bir bedel ödemeniz gerekecek.

Temel Nitelikler

Son yazımızda karakterinizin gücünün fazla büyük bir bölümünün eşyalardan geldiği konusunda sizinle aynı görüşü paylaştığımızı belirtmiştik. Ayrıca "Melek Kudreti" ve "İblis Kudreti" tanımlarının akıllarda canlandırdığı şeyler hoşumuza gitse de bunlar bir barbar, büyücü ya da druidin temasını pek de sağlamlaştırmıyordu. Dolayısıyla köklerimize dönerek ilk Diablo oyunlarındaki klasik RYO unsurlarını gözden geçirdik. Devasa canavar ordularını alaşağı edip bir sonraki seviyenize ulaşmaya çalıştığınız sırada aslında neler yapıyorsunuz? Tabii ki antrenman yapıyor, bir yetenekte ustalaşmaya çalışıyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Giderek daha güçlü ve daha akıllı hale geliyorsunuz.



Bir seviye kazanmasının ardından barbarımız 5 nitelik ve 2 yetenek puanı kazanıyor.

Seviye atladığınızda kuvvet, zekâ, çeviklik ya da irade niteliklerini arttırmakta kullanabileceğiniz puanların yanı sıra yetenek puanları kazanıyorsunuz. Çoğu barbar dizilimi yüksek miktarda kuvvete sahip olmak isteyecektir. Ancak karakterinizi oluşturup yetenek ve sinerjilere karar verdikçe diğer niteliklere de yönelmek isteyeceksiniz.



Barbar oynarken her bir kuvvet puanı yeteneklerinizin verdiği hasarı arttırırken; irade, hiddet kazanımını geliştirir, çeviklikse kritik vuruş ihtimali sağlar. Öte yandan büyücünün yetenek hasarını arttıran nitelik zekâdır. İrade ona kritik vuruş ihtimali kazandırır ve çeviklik de mana yenileme hızını arttırır. Her bir nitelik ayrıca ikincil bir savunma ilavesi sağlar.

Karakterinizin nitelik dizilimini irade ya da kuvvet sağlayan eşyalarla destekleyebilirsiniz. Tabii yine de niteliklerinizin büyük bir bölümü puanlarınızı ne şekilde harcadığınıza bağlıdır.



Ve bu noktada işler gerçekten ilgi çekici bir hal alıyor. Her bir sınıfın yetenek ağacındaki pek çok nokta, belli temel nitelik eşiklerini sağlamanız halinde ilave etkiler sunar. Bunları açmak için yetenek puanı harcadığınızda taban etkiyi elde edersiniz. İlgili niteliği belli bir seviyeye getirdiğinizdeyse ilave etkiler açılır.

Bu etkileri açmak için nitelik puanlarınızı nasıl harcadığınıza dikkat edin.

Şimdi gelin eşyalardan bahsedelim.

Silah Türleri

Temel eşya sistemine önemli değişiklikler getiriyoruz.

Söze Diablo IV'teki sınıfların emrine sunulan pek çok farklı silaha göz atarak başlayacağız. Silah türlerimiz görsel olarak birbirinden farklı ve barbarın cephanelik sistemi gibi özellikleri sayesinde anlamlı etkilere sahip. Ayrıca oyun motoru üstünde yaptığımız kapsamlı çalışmalar sayesinde silahların daha gerçekçi bir hissiyata kavuşmasını sağladık. Barbar, Kırılma esnasında gürzüyle yeri sarstığında bunu iyiden iyiye fark ediyorsunuz.



Diablo IV'teki karakterler yeteneklerini gerçekleştirmek ve büyü güçlerini açığa çıkarmak için silahlarından faydalanıyor.

Ancak bir şeyler eksikti. Değneklerin asalardan daha hızlı olması; kılıçların ve gürzlerin farklı işlevleri gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bunun pratikte neye benzeyeceğini görmek için son kapalı testlerimizde tüm silahlara hız değerleri ve karakteristik özellikler ekledik.

20. seviye bir büyücü için iki farklı silah seçeneği.



Genel olarak tek elle kullanılan silahlar hızlıca saldırıp konumunuzu değiştirmek için birebir. İki elle kullanılan daha yavaş silahlarsa daha yüksek hasara sahip. Bunların arasındaki farkı gerçek anlamda hissedebiliyorsunuz.

Daha güçlü buz ışınları için asaları, onları daha hızlı kullanmak içinse değnekleri tercih edebilirsiniz.



Hıza ek olarak her bir silah kendi fiziksel özelliklerine sahip. Bu özellik kalkanlar için blok değeri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Sanctuary'de karşınıza çıkacak tüm kalkanlar, diğer büyülü etkilerine ek olarak blok değerine sahip olacak. Fiziksel özellikler aynı türdeki tüm silahlar için aynı ve değiştirilmeleri mümkün değil.

Silahların fiziksel özellikleri, eşya ipuçlarındaki ayracın üst tarafında gösteriliyor. Burada bir kalkan, bir değnek bir de balta örneği görüyoruz.



Eşyalara dair fark etmiş olabileceğiniz bir diğer noktaysa simgelerin her birinin asıl eşya modelinin yüksek kaliteli bir görselinden oluşması. Diablo gibi oyunlarda simgeler çok önemlidir. Havalı bir eşyanın kimliğine, en az onun karakterinizin üstündeki görüntüsü kadar katkı yaparlar. Hatta yüzükler gibi karakterinizin modeli üstünde sergilenmeyen eşyalar tamamen simgelerle ortaya koyulur. Bu simgelerin tamamını iyileştirdik.

Eşya Kaliteleri

Ayrıca oyundaki eşya kaliteleri için heyecan verici bazı değişikliklerimiz var. Felsefi anlamda konuşmak gerekirse, kolayca anlaşılabilen eşya aşamalarının sunduğu analiz kolaylığını beğeniyoruz. Diğer bir deyişle, düşen her bir eşya hakkında uzun uzun düşünülmesinin gerekmediği bir oynanışın tüm beceri düzeylerindeki oyuncular için faydalı olacağını düşünüyoruz (büyülü mavi eşyalar iyidir ama sarı nadir eşyalar genelde daha iyidir). Seviye atladıkça daha karmaşık eşyalara, daha güçlü etkilere ve daha güzel görsellere doğru yol almak harika bir ilerleme hissiyatı sunuyor. Ve Diablo III'teki efsanevi eşyalarda bulunan ve oyunun seyrini değiştiren güçler gerçekten heyecan verici olmalarının yanı sıra normal etkilerle mümkün olmayacak seçenekler sunuyor.





Yine de üzerine göklerden turuncu bir ışık huzmesi sızmayan tüm eşyaların gereksiz olduğu bir ortam oluşturmak da istemiyoruz.

Dolayısıyla bu konuda da pek çok güzel değişikliğimiz var. Büyülü eşyaların sahip olduğu her bir etkinin potansiyel gücünü arttırıyoruz. Ayrıca oyunun ileri safhalarındaki nadir ve daha iyi eşyaların sahip olabileceği azami etki sayısını arttırıyoruz. Efsanevi etkiler artık rasgele şekilde efsanevi eşyalar üstünde kendilerine yer buluyor. Eşsiz eşyalarsa destansı eşyaların yerini alıyor.

Hıza ek olarak her bir silah kendi fiziksel özelliklerine sahip. Bu özellik kalkanlar için blok değeri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Sanctuary'de karşınıza çıkacak tüm kalkanlar, diğer büyülü etkilerine ek olarak blok değerine sahip olacak. Fiziksel özellikler aynı türdeki tüm silahlar için aynı ve değiştirilmeleri mümkün değil.

Büyülü eşyalar artık en güçlü normal etkilere sahipken; nadir eşyalar en fazla beş, efsanevi eşyalarsa dört normal ve bir efsanevi etkiye sahip.

Efsanevi Etkiler

Efsanevi eşyaları, etkilerinden biri efsanevi bir etkiyle değiştirilmiş nadir eşyalar olarak düşünebilirsiniz. Bu yeni efsanevi etkiler tıpkı normal etkiler gibi işliyor. Yani farklı yuvalardaki farklı eşyalarda rasgele şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Bunların çoğu farklı sınıflarca kullanılabilirken bazıları yalnızca belli bir sınıfa özgü.

Ürpertme etkilerinizin daha hızlı dondurması ve çizmelerinizin alan etkilerini daha da güçlendirmesi arasında seçim yapamıyor musunuz? Merak etmeyin! Efsanevi etkiler belli bir eşya yuvasına özgü değil.



Yukarıdaki örneklerde etkiler arasındaki çeşitliliği göreceksiniz. Bunlara element dirençleri ve mücevherler ya da rünler için soketler de dahil. Ve tabii ki saldırı kabiliyetleriniz silahlarınızdan, savunma kabiliyetlerinizse zırhınızdan geliyor. Eşyaların sahip olabileceği azami etki sayısının artmasıyla birlikte çeşitliliği daha da arttırabilmek için yeni etkiler ekleyeceğiz.

Eşsizler

Eşsiz eşyalar Diablo IV'le birlikte muhteşem bir dönüş yapıyor. Karakterlerinizi etraflarında şekillendirdiğiniz bu eşyaları tamamen sabit etkiler, son derece tematik ve genellikle sınıfa özgü güçler ve kendilerine has görünümlerle iyice ön plana çıkarıyoruz.



20. seviyede kullanılabilen üç eşsiz eşya. Eşsiz eşyalar her zaman aynı etkilerle ortaya çıkar.



Destansı eşyalar fikrine hâlâ sıcak baksak da diğer tüm eşya türlerini gölgede bırakan bir eşya kalitesi istemediğimiz için şimdilik onları eklemiyoruz. Onlara dair en sevdiğimiz noktalardan biri, eşya üstünde rasgele efsanevi güçler olabilme ihtimaliydi. Dolayısıyla bunu temel efsanevi tasarımımıza yedirdik.

Diablo IV'ün yetenek ve pasif ağacı, temel yetenek puanları ve eşya değişikliklerini kullanarak oluşturacağınız dizilimleri görmeyi iple çekiyoruz. Tasarladığımız eşsizlerle geliştirilen yeteneklere odaklanabilecek, farklı efsanevi etkilerle sıfırdan bir şeyler oluşturabilecek, temel nitelikleri belli yeteneklerle beraber kullanmanın yaratıcı yollarını bulabilecek ve hatta ara sıra nadir ya da büyülü eşyaları da kullanarak belli başlı etkilerden sonuna kadar faydalanabileceksiniz."