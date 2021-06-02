DHCP nedir ve ne işe yarar? DHCP sunucusu nasıl çalışır

DHCP, bir ağa bağlanmaya çalışan cihazların dinamik konfigürasyonlarının yapılmasını amaçlar. Cihazın telefon, bilgisayar vb. cihazlara bağlandığı ağ üzerinde kendi yolunu bulabilmesi için ihtiyacı olan neredeyse tüm bilgiler DHCP aracılığı ile sağlanır.

DHCP Nedir ve Ne İşe Yarar?

DHCP yani Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Host Yapılandırma Protokolü), bir ağa bağlı olan telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlara, ip adresi, DNS adresi, ağ geçidi ve ağ maskesi tanımlanmasını otomatik olarak iletmek amacı ile kullanılan bir protokoldür.

DHCP, sunucuları, Akıllı Switch, Firewall cihazlar, XDSL Modem, Windows İşletim Sistemi ve Linux İşletim Sistemi gibi pek çok cihaz ve sistemde bulunur. Bir ağda yer alan cihazların ağınıza bağlanarak diğer cihazlar ile iletişim kurabilmesi ya da kolayca internete bağlanabilmesi için bazı teknik gereksinimlere ihtiyacı vardır. Bunlar ise,

Ağ Geçici

IP Adresi

DNS Sunucu Adresi

Alt Ağ Maskesi

WINS Sunucu Adresi

DHCP Sunucusu Nasıl Çalışır?

DHCP sunucusu bağlantı için gereken tüm yapılandırma ayarlarını da otomatik bir şekilde doldurur ve birbirinden farklı IP adresleri üretir. Genellikle ev ya da küçük işletmelerde routerler yani yönlendiriciler DHCP sunucusu yerine görev yapar ama daha büyük network sistemlerinde bir bilgisayar DHCP sunucusu olarak görev yapar. Bu işlem için cihaz öncelikle hosttan IP ister ve host da buna göre kullanılabilir ve IP adresi gönderir.

Ağa bağlı olan bir cihaz yani istemci, DHCP sunucusu tarafından gönderilmiş olan ilk mesajı, yine DHCP sunucusu tarafından tüm ağlara broadcast eder ve bu mesajı tekrar tekrar iletir. DHCP sunucusu tarafından gönderilen mesajı alan cihazın, ağa bağlanabilmesi için bir IP adresi gerekir. DHCP bu adresi de hemen istemciye iletir. İstemci ise, IP’yi kabul ederek DHCP sunucusuna istek mesajı göndererek ve cihaz yani istemci, DHCP’nin ilettiği bu ip adresi ile ağınıza kolaylıkla bağlanır.