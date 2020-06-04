Dev teknoloji fuarı CES 2021 kapılarını açacak mı?

Koronavirüsün etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte pek çok fuar iptal olurken, bazıları da internet üzerinden sınırlı olanaklarla bu etkinliklerini yapmaya çalıştı. Ancak etkinliklerin büyük bir kısmı, tamamen iptal edildi. Virüs tehdidinin yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla birlikte ise yeni etkinliklerin kaderi merak ediliyor.

Almanya'nın büyük şehirlerinden Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan teknoloji fuarı IFA'nın da durumu henüz net değil. Eylül ayında yapılması planlanan etkinliğin alınacak önlemler dahilinde ertelenmeyeceği tahmin ediliyor.

Virüsün vurduğu ülkelerden biri olan ABD'de de durum pek farklı değil ve pek çok etkinlik iptal olmuş durumda. Ancak Ocak ayında gerçekleştirilmesi plananan CES için bir erteleme durumu olmayacak.

7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin yapılması pek çok şirket için önem arz ediyor. Geçtiğimiz sene 175 bin civarında ziyaretçi ağırlayan fuar, 980 milyon dolarlık bir etkinlik bir hale gelmişti. Dolayısıyla CES'in şartlar zorlanarak da olsa yapılma ihtimali yüksek.



