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Teknoloji
Haber Giriş: 09.01.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş Türkiye kararı! Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı

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Dev şirketten flaş Türkiye kararı! Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı
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Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı. Milyonlarca kişinin kullandığı video platformu Dailymotion, Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı.

VK,YouTube ve TikTok'un ardından Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sayan, mesajında şunları aktardı:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!"

TikToktan flaş karar Türkiyede temsilcilik açacak
TikTok'tan flaş karar! Türkiye'de temsilcilik açacak
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