Dev şirket düğmeye bastı! Sınırsız evden çalışma dönemi başlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın dönemi geçtikten sonra da evden çalışabileceklerini açıkladı.

Bir süre önce de Facebook ve Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işçilerinin yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirmişti.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıklayarak ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını ifade etmişti.

Aynı şekilde Facebook da yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurmuştu. Ayrıca, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini de bildirdi.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, Kovid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000 dolar ikramiye vermişti.

Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.