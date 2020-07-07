Dev PUBG turnuvasının şampiyonu belli oldu

TSM’nin şampiyonluğa giden yolu, 9 Haziran tarihinden itibaren altı gün boyunca rakipleriyle karşılaştığı PCS1 Avrupa Grup Aşaması ile başladı. 24 mücadele ile dolu maçtan sonra Tornado Energy, 198 puan aldığı üç birincilikle liderlik koltuğuna oturdu.

PCS Avrupa Büyük Finalleri 1. hafta sonu

Team Liquid, Büyük Finaller’in açılış hafta sonunda 93 puanla lider olmayı başardı. ENCE 82 puan ile ikinci sıraya yerleşirken, TSM hafta sonunu 77 puan ile bitirdi. Redline’dan mykLe’ın ikinci karşılaşmada The Nuclear Penguins’e karşı gerçekleştirdiği çifte skor, Tornado Energy ile UNITY’nin Orange’ı arasındaki eğlenceli çekişme ve ENCE’den SKUIJKE’nin dördüncü karşılamadaki galibiyeti getiren bireysel performansı hafta sonunun öne çıkan anları olarak hafızalarda yer etti.

PCS1 Avrupa Büyük Finalleri 2. hafta sonu

Büyük Finaller’de iki gün süren güçlü bir açılışa rağmen TSM, 3. güne izini bırakmak için yoğun çaba harcadı ve altıncı sıraya düşerek kendilerini ENCE’nin 21 puan gerisinde buldu. Tornado Energy, 3. günde iki galibiyet alıp, aynı zamanda ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Yoğun ve çekişmeli mücadelelerle geçen günün akılda kalanları ise, Natus Vincere'nin on birinci karşılaşmadaki etkileyici galibiyeti, FaZe Clan'daki ubah'nın diğer takım arkadaşları 15.'likte kalmışken tek başına 15. karşılamada beşinci sıraya kadar hayatta kaldığı şaşırtıcı performansıydı.

Son günün başlangıcında TSM ile ENCE arasında 21 puanlık bir fark olması sebebiyle TSM’in turnuvayı kazanması için muazzam bir çaba harcaması gerekecekti. Deneyimli kadro çarpıcı formlarını korudu, kendilerini tablonun tepesine sabitledi ve üç galibiyet aldı. Son karşılaşmayı 15 skor ve 25 puanla etkileyici bir şekilde bitirdi. Onları ilk beş sıralamada Tornado Energy, Northern Lights, Omaken Sports ve Team Liquid takip etti.