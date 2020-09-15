Dev PUBG turnuvasının kazanan ismi belli oldu

200.000 ABD Doları ödül havuzunun yanında, katılımcı PCS2 Avrupa takımları Pick’Em Challenge’tan da faydalanacak ve oyun içinde satılan küresel PCS2 eşyalarının gelirlerinin %25’ini de Avrupa ve diğer bölgelere dağıtılacak.

29 ve 30 Ağustos, 5, 6, 12 ve 13 Eylül olmak üzere etkinlik, her takımın her bir günde dört maç yaptığı peş peşe üç hafta boyunca devam etti. PCS2 Avrupa Büyük Finalleri’nin açılış hafta sonunda 73 puanla Natus Vincere liderdi. Açık elemelerden yükselen shiftW, çok yakından kendilerini takip etti ve son kazanan FaZe Clan ikinci günü üçüncü sırada tamamladı.



FaZe Clan yeteneklerini 3. ve 4. günde gösterdi. Dokuzuncu maçta bir el bombasıyla üç rakibi alt eden deneyimli oyuncu ubah sayesinde kendilerini ilk sıraya taşıyacak hayati iki puanı böylelikle kazanmış oldular.

Son hafta sonuna giderken FaZe Clan, shiftW ve ENCE arasında üç yönlü müsabaka dönüyordu ve her takım, ilk PCS turnuvasını kazanmayı hedefliyordu. Bununla birlikte heyecan verici bir beşinci günde Team Liquid bir galibiyet aldı ve liderlik tablosunun tepesine çıkmak için 39 puanlık bir boşluğu bozarak FaZe Clan'ı altı puan geride bıraktı.

Çarpıcı bir form sergileyen FaZe Clan son gün, PCS2 Avrupa Büyük Finalleri’ndeki yerini güvence altına almak için iki önemli galibiyetle rakiplerini geride bıraktı. Güçlü başlangıcına rağmen Team Liquid ikinci oldu ve PCS1 Avrupa kazananları TSM ise ilk üçe girdi.



