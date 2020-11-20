Dev PUBG turnuvası Güney Kore'de başlıyor

2020'de PUBG Esports, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Asya-Pasifik'te dört çevrimiçi bölgesel turnuvadan oluşan PUBG Continental Series’e (PCS) ev sahipliği yaptı. PCS3'ün son maçları bu hafta sonu tamamlandığında, PUBG Esports, PGI.S ile şimdiye kadarki en heyecan verici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmak için 2021'in yolunu gözlüyor olacak.

Güvenliğin en önemli unsur olduğu PGI.S, Kore, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Çin, Japonya, Güneydoğu Asya ve Çin Taipei'den 32 küresel takımı bir araya getirecek. PUBG Corporation güvenli bir ortam yaratmak için, kendi kapsamlı güvenlik önlemlerini uygulamaya koymanın yanı sıra hükümet kurallarına da tam olarak uyacak. Ek olarak, tüm oyuncu ve personel takvimine iki haftalık bir karantina dönemi eklenecek.

Turnuva boyunca takımlar haftalık “Hayatta Kalma” maçlarında mücadele edecekler. Bu 16 maçta tavuk yemeği kazanan takımlar para ödülü ve haftalık “Final” maçlarında yer alacaklar. Final başına oynanan on maç, performansa bağlı olarak daha büyük miktarda para ödülü sunacak. PGI.S'in sonunda en çok para ödülü alan takım Global Şampiyon olarak taçlandırılacak. Turnuva formatıyla ilgili daha fazla ayrıntı etkinliğe yakın bir zamanda yayınlanacak.

PGI.S, profesyonel takımlara rekabette öne çıkmaları ve PUBG espor tarihinde iz bırakmaları için birçok neden veren 3,5 milyon Amerikan doları tutarındaki ödül havuzuna sahip olacak. Etkinlik ayrıca, %30 oranında daha yüksek bir gelir dağılımı sahip olacak şekilde yükseltilen Pick'Em Challenge'ı da geri getiriyor.



