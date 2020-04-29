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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:14,Son Güncelleme:

Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

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Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek
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Güneş Sistemi'ndeki dev bir göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "1998 OR2" adı verilen 2,4 kilometre çapındaki göktaşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak göktaşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2", bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olarak biliniyor.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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