Dev e-spor müsabakasında ilk defa Türkiye'yi temsil edecekler

Dünyanın en çok oyuncuya sahip video oyunlarından Dota 2'de Türkiye şampiyonu olan 5 kişilik üniversite öğrencisinden oluşan "Team-Closer" ekibi, Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek dünya elemelerinde ilk defa Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Son yıllarda giderek daha fazla rağbet görmeye başlayan ve oyuncular kadar ülkeler için de prestij mücadelesine sahne olan e-spor müsabakalarında Türk oyuncular büyük başarılara imza atıyor.

Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip Dota-2 dünya sıralamasında ilk 100'e kadar yükselen Team-Closer ekibi, 21 Aralık 2019'daki Türkiye finalini kazandıktan sonra gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.





Beylikdüzü'nde kiraladıkları villada, Stockholm'de düzenlenecek dünya elemelerine hazırlanan gençler, bir yandan da üniversite eğitimlerine devam ediyor.

Dünya şampiyonasına aralıksız hazırlanan Team-Closer ekibi, e-sporun hayatlarındaki etkilerini ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Tıp ve oyun ikilemi zor ama bir arada gidiyor"

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Yılmaz, geçen sene Türkiye şampiyonu olmalarının kendilerini çok iyi motive ettiğini ve 5 kişi aynı evde, dünya şampiyonluğuna ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

E-sporla uzun yıllardır ilgilendiğini belirten Yılmaz, "2009'da bireysel turnuvada Türkiye birincisi olduktan sonra Robert Koleji'nde arkadaşlarımla birlikte yatakhanede oynamaya devam ettim. Bu sevgi bir tutkuya dönüştü. Başarılarımı artırmak istiyordum. 'Tıp fakültesinde okurken nasıl bu oyunda bu kadar başarılı oluyorsun?' diye soranlar oluyor. Tabii ki fedakarlık ediyorsunuz ve çaba gösteriyorsunuz, bu ikilem zor ama kesinlikle ikisi bir arada devam ediyor. " diye konuştu.



