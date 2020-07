Destiny 2 için NVIDIA Highlights desteği duyuruldu

Buna göre;

GeForce NOW, bugün itibarıyla NVIDIA Freestyle oyun filtreleri desteği kazanıyor.



Destiny 2, NVIDIA Highlights destekli oyunlar arasındaki yerini alıyor. NVIDIA Highlights, oyunlardaki önemli anları otomatik olarak algılayabilmek için bulut sunucularında akıllı görüntü tanımayı mümkün kılıyor.



100’den fazla yapımı da eklenmesiyle Stream Yaz İndirimleri, şimdi oyun severleri daha da heyecanlandıracak yapımlarla büyüyor.

Kişiselleştirirken özgür olun.

Oynarken oyunlara işlem sonrası filtreler uygulanmasını sağlayan NVIDIA Freestyle oyun filtresi, şimdi GeForce NOW üyelerinin kullanımına sunuluyor.

Oyun severler, renkte veya doygunlukta yapacakları ince ayarlarla oyunların görünümünü ve havasını değiştirebiliyor veya HDR gibi çarpıcı işlem sonrası filtreleri uygulayabiliyor. Üstelik Freestyle, desteklenen oyunlarla sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması için sürücü düzeyinde entegre edilmiş durumda.

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere GeForce NOW’ın PC ve macOS uygulamalarına sahip kullanıcılar, pek çok farklı filtreyi oyun sahnelerine uygulayabilmek ve çok daha fazla yaratıcı özelliğe erişmek için oyun içi kontrolleri (Windows’ta CTRL-G ve macOS’te Cmd-G) kullanabilir; klavye kısayolları oluşturabilir veya Galeri’yi görüntüleyebilir.

NVIDIA Highlights, Ay’a ulaştı

Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de Destiny 2’nin NVIDIA Highlights desteği kazanması. Bungie’nin çoklu oyuncu destekli shooter’ı, artık önemli anları otomatik olarak algılamak ve kaydetmek için NVIDIA’nın sunduğu akıllı görüntü tanıma özelliğini destekleyen oyunlar arasına katıldı. Bu sayede Guardian’lar artık en zorlu görevlerini, en etkileyici Crucible zaferlerini ve en havalı engram toplama anlarını paylaşabilecek. NVIDIA Highlights, yeni yapımları destekleyerek önümüzdeki haftalarda da büyümesini sürdürecek ve fazla kullanıcıya ulaşacak.

Steam Yaz İndirimleri Yolda

GeForce NOW, üyelerini Steam gibi popüler mağazaların oyun kütüphanesiyle bir araya getiriyor. Yani bir Steam indirimi başladığı anda, GeForce NOW üyeleri de bu ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Steam Yaz İndirimleri, ARK: Survival Evolved, Dead by Daylight, Destiny 2, Euro Truck Simulator 2, Hearts of Iron IV, Mount & Blade: Bannerlord II, Payday 2, Rocket League, Rust, Satisfactory, Terraria, The Witcher 3 de dahil 100’den fazla oyunun eklenmesiyle daha da büyüyor.

“GeForce NOW’da Oyuna Hazır”

NVIDIA, GeForce NOW üyelerine verdiği, sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme sözünü tutmaya da devam ediyor. Ekran kartı firması, her perşembe düzenli olarak paylaştığı “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınladı.

GeForce NOW üzerinden en sevilen oyunları anlık oynama imkanı her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynamak mümkün.

Bu haftanın oyunları arasında Trackmania da dahil 12 adet yeni ve yakın zaman önce duyurulan yapım bulunuyor.

Buna ek olarak Epic Vault, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarını yayınladığında, bu oyunları GeForce NOW’a en kısa zamanda getirmek için NVIDIA da iş başında olacak. Bu hafta Conan Exiles ve Hue üzerinde çalışmalar devam ediyor. Her perşembe yeni oyunlar oyuncuları bekliyor olacak.

“GeForce NOW’da Oyuna Hazır”da bu perşembe

(Türkiye saatiyle dün saat 20.00’den itibaren)

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

Trackmania (Epic & Uplay’de yeni oyun)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Desperados III (Epic)

Far Cry 3: Blood Dragon (Epic & Uplay)

Hue (Epic)

Lethal League

Lost Castle

Mount & Blade II: Bannerlord (Epic)

Serial Cleaner

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Epic)

Subnautica (Epic)



GeForce NOW’a geri dönen oyunlar:

The Isle