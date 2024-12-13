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Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının sonuçları açıklandı

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#Hepsiburada#Deprem Bölgesine Ticaret Ve Teknoloji Gücü#E-Ticaret
Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 17:44

Deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla 2023 yılının Mart ayında Hepsiburada’nın başlattığı Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında e-ticaret yapan işletmelerin satış hacminin, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artışla 8,7 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı. Programdan yararlanan toplam aktif satıcı sayısının 9 bin 600’e, bu programla birlikte e-ticarete başlayan işletmelerin sayısının ise 5 bin 700’e yükseldiği belirtildi.

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Programla, deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ’lerin e-ticarete kazandırılması ve güçlendirilmesi, bu yolla hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal refahın tesisi amaçlanıyor.

Program kapsamındaki aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600’e yükselirken yeni satıcıların sayısı 5 bin 700’e ulaştı. Bu satıcıların yarısından fazlası, ilk kez Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programıyla Hepsiburada’da e-ticaret yapmaya başladı. Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon TL’yi aştı.

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’nün 2 yıllık bir program olduğunu ve son 3 aya girdiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır şunları ifade etti:

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“Depremin hemen ardından çıktığımız yolda bugüne kadar 8,7 milyar TL ticaret hacmi oluşturarak 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar TL ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor.”

Tanır ayrıca, “Bölgedeki kamu kurumları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalıştık. Çok kıymetli ve kalıcı iş birlikleri tesis ettik. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri’nde esnaf ve KOBİ’lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birliklerimize devam ederek girişimci kadınlar, kadın kooperatifleri ve tüm iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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#Hepsiburada#Deprem Bölgesine Ticaret Ve Teknoloji Gücü#E-Ticaret

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