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A.A.
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

Denizli'de TÜBİTAK destekli bilim merkezi kurulacak

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Denizli'de TÜBİTAK destekli bilim merkezi kurulacak
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bir bilim merkezi kurmak için ilk adımı attıklarını bildirdi.

Osman Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinin tiyatro salonları, atölyeleri, nikah salonları ve planetaryumu ile birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı. 

Zolan, "Tesiste bilim merkezi kurulması için TÜBİTAK ile ilk adımı attık. Şehrimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde inşallah bir de bilim merkezi kuracağız. Temel astronomi bilgileri verilen planetaryumu ile de öğrencimizin ufkunu açan tesisimiz bu projemizle bilimsel çalışmalara imza atmaya, gelecek nesillerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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