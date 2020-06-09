DenizBank, Vodafone Business Bulut Santral Çözümü’nü seçti

DenizBank, çalışanların sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business Bulut Santral Çözümü’nü seçti. DenizBank, sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yöneten çözümle ek yatırım maliyeti olmadan 3.500 çalışanının iş süreçlerini cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Bulut Santral mobil uygulaması ile çalışanlar dilediği yerden ve özel numaraları görünmeden şirket numaraları ile arama yapıp çağrı alabiliyor. Uygulama ile kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken, tekrarlanan çağrılar daha önce görüşülen personelin numarasına yönlendiriliyor, böylece müşteri memnuniyeti de artırılıyor. Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken, geriye dönük dinleme yapılabiliyor.

Ses verisinin internet altyapısı üzerinden alınmasını ve gönderilmesini sağlayan uygulama sayesinde çağrı başlatma, gelen çağrıları alma, konferans araması yapma, karşılama anonsu dinletme ve görüşme kaydı alma gibi fonksiyonlar hızlı, güvenli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bulut Santral Çözümü ile DenizBank’ın sahada aktif çalışan mobil satış gruplarının günlük arama ve görüşmelerinin raporlanması da sağlanıyor.

Bulut Santral Çözümü, çalışanların siber güvenliğini de en üst seviyede sağlıyor. Bu çözüm, Bulut Santral dışında yapılan aramalarla ilgili bilgi ve kayıtlara, cihazdaki başka uygulama verilerine, fotoğraflara, medya dosyalarına ya da özel dokümanlara erişmiyor. Özel verileri kopyalamıyor.



İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri sunan Vodafone Business, ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyor.

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanı sunuyor.