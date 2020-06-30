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Teknoloji
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Denizbank, MobilDeniz için Commencis ile anlaştı

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Denizbank, MobilDeniz için Commencis ile anlaştı
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DenizBank, mobil bankacılık uygulamalarından biri olan MobilDeniz ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak üzere Commencis ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği kapsamında Commencis, MobilDeniz’in kullanıcı deneyimini iyileştirerek, bankanın dijital kanallar üzerinden kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetlerin çok daha kolay erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Küresel salgın ile mücadele döneminde daha büyük önem kazanan mobil bankacılık konusunda kullanıcıların dijital kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü Gürhan Çam iş birliğine ilişkin şöyle konuştu; “Bugün tüm şubelerimizden 15 kat daha fazla ziyaretçi aldığımız MobilDeniz’i, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Commencis iş birliğiyle MobilDeniz’i daha da iyileştirmek istiyoruz”.

Commencis İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü İdil Süren, konuyla ilgili şunları söyledi: “DenizBank ile kurduğumuz iş birliğiyle, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde cevap verebilen bir dijital kanal deneyimi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.”

Commencis, finans sektörü için sunduğu dijital bankacılık ürünleri, büyük veri ve çoklu kanal pazarlama platformu, ödeme, kimlik doğrulama ve uçtan uca müşteri deneyimi çözümleriyle, bankaların ve finansal kuruluşların dijital kanallarını en yeni teknolojilerle dönüştürmelerini sağlıyor.

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