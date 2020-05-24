Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi, tüm testlerden başarıyla geçti

Türk savunma sanayisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbirleri elden bırakmadan kritik sistemlerin üretimine ara vermeden devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için bir dizi projeyi hayata geçiren HAVELSAN, son olarak, Yeni Tip Denizaltı Projesi için özgün olarak tasarladığı Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) altıncı ürününü, üretim bandından çıkartarak test hattına soktu.

HAVELSAN'ın Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığınca yönetilen Yeni Tip Denizaltı Programı'nın yürüyen 3 projesinden biri olan DBDS'nin altıncı ürünü bu ay yeni özellikleriyle test hattına girdi.

Sistemin TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmesi planlanıyor. Bütünleşik bir veri kayıt sistemi de içeren DBDS için donanım ve yazılım güncellemeleri, alınan tedbirler sonucunda zamanında tamamlanarak sistem hazır hale getirildi.

Reis sınıfı denizaltılar emniyetli ve etkin görev yapacak

Daha önce yabancı firmalardan temin edilen DBDS'ler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilirken, yenilikler de kolaylıkla sisteme eklenebiliyor.

Milli imkanlarla geliştirilen ve denizaltıların kalbi olarak da gösterilen, veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlayan bu sistemler sayesinde Reis sınıfı denizaltılar daha emniyetli seyir yapacak ve harekat görevlerini en etkin ve kesintisiz şekilde icra etmesi mümkün olacak.



Sistem Pakistan denizaltılarında

HAVELSAN markası olarak Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen sistem, gelişmiş özellikleriyle yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının dikkatini çekti.

Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde mevcut Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da DBDS ürününün kullanılmasına karar verildi. Söz konusu projede ilk sistem kurulumu yapıldı ve liman kabul testi başarıyla geçildi. İkinci sistemin fabrika kabul testleri ise başarıyla tamamlandı.

Ayrıca Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da etkin performansıyla DBDS ürününün kullanılmasına karar verilerek, 4 denizaltı için DBDS üretimine HAVELSAN tarafından geçen yıl başlandı. İlk sistemin fabrika kabul testlerinin alınan tedbirlerle bu yıl yapılması planlanıyor.

Yerli katkıda hedef aşıldı

Tasarımdan tümleştirmeye kadar tamamen yerli olarak üretilen DBDS, bu bakımdan savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmalarında adından söz ettiriyor.

DBDS sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı, yüzde 75 seviyesine ulaştı. Sistemin donanım tasarımı ve yazılımının tamamı HAVELSAN'ın iş gücüyle üretildi. Yerli katkı payında gelinen seviye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yerli ve milli üretim hedefleriyle uyumlu bir başarıya imza attı.

Denizaltı gemisindeki zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için, uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu testlerden başarıyla geçti.