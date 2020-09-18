MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDeniz piyadesinin yeni aracı ZAHA'nın testlerinde bir aşama daha geçildi
GeriTeknoloji Deniz piyadesinin yeni aracı ZAHA'nın testlerinde bir aşama daha geçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:52 | Son Güncelleme:

Deniz piyadesinin yeni aracı ZAHA'nın testlerinde bir aşama daha geçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz piyadesinin yeni aracı ZAHA'nın testlerinde bir aşama daha geçildi
Abone Olgoogle-news

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

Klipsch T5 True Wireless Kulaklık incelemesiİlk kez bir ürününü deneyimlediğimiz Klipsch'in yeni kablosuz kulaklığı T5 True Wireless'ı yakından inceledik.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle