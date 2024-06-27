Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak

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Sınava katılan aday öğrencilerin, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün projeler tasarlayarak jüri üyelerine sunacakları belirtildi. Konu hakkında yapılan açıklamada öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme ve konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi becerilerinin değerlendirileceği vurgulandı.

30 Haziran 2024 Pazar günü, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı’ndan düzenlenecek etkinliğe ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olacağı belirtildi.