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Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak

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#Deneyap Teknoloji Atölyeleri#Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı#Sınav
Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:13

Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek olan Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı’nın, 30 Haziran 2024 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacağı duyuruldu.

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Sınava katılan aday öğrencilerin, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün projeler tasarlayarak jüri üyelerine sunacakları belirtildi. Konu hakkında yapılan açıklamada öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme ve konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi becerilerinin değerlendirileceği vurgulandı.

30 Haziran 2024 Pazar günü, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı’ndan düzenlenecek etkinliğe ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olacağı belirtildi.

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#Deneyap Teknoloji Atölyeleri#Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı#Sınav

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