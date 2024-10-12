DENEYAP Makeathon Yarışmasında uzay keşfi heyecanı

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Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji tabanlı bir gelecek inşa etme vizyonunu destekleyen bu yarışma, uzay projeleri üzerinden gençlerin potansiyelini açığa çıkardı. Yarışmacılar, zorlu zeminlerde hareket edebilen, uzay analizleri gerçekleştirebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen uzay araçları geliştirdi. Bu süreç, katılımcılara inovatif çözümler üretme fırsatı sunarken, Türkiye’nin teknolojik ilerlemelerine katkı sağlamayı hedefleyen genç yetenekleri de DENEYAP Makeathon’da bir araya getirdi.

Dört gün süren heyecan verici yarışmada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı genç yarışmacılarla bir araya gelerek onlara ilham verdi. Teknoloji ve inovasyonun kalbinde geçen DENEYAP Makeathon, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri için önemli bir adım niteliği taşıdı.

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Yarışma sonunda jüri tarafından belirlenen en başarılı projeler, toplamda 390 bin TL para ödülü ile ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren ekipler, büyük bir başarı örneği sergileyerek uzay teknolojileri alanında önemli bir yetkinlik kazandı.

Derece Alan Takımlar:

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

1. Makeathon – İstanbul Ümraniye DENEYAP Teknoloji Atölyesi

2. Kol Uçuşu – Kayseri Kocasinan DENEYAP Teknoloji Atölyesi

3. Şakacılar – Bolu DENEYAP Teknoloji Atölyesi

Lise Kategorisi Derece Ödülleri:

1. Angora – Malatya DENEYAP Teknoloji Atölyesi

2. T-4 – İstanbul Avcılar DENEYAP Teknoloji Atölyesi

3. Fortuna – Rize DENEYAP Teknoloji Atölyesi

Bu yarışma ile gençler, uzay teknolojilerine dair bilgi ve becerilerini geliştirirken, Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel geleceğine katkıda bulunma fırsatı yakaladılar. Yarının mühendisleri ve bilim insanları, DENEYAP Makeathon’da sergiledikleri üstün performansla bir kez daha ülkemizin parlak geleceğine ışık tuttular.