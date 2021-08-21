Denden İşareti Nedir Ve Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Denden İşareti Yapımı

Denden işareti kullanımı sayısal veya yazınsal işlerde alt alta gelen aynı ifadelerin kısaltılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.

Denden İşareti Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Denden işareti bir noktalama işareti olarak yapılmaktadır. Çift tırnak şeklinde bir işaret olup kullanılan her kelime için çift tırnak şeklinde yapılarak alt alta yazılan ifadenin aynı olduğunu göstermeye yarayan bir işarettir. Denden işareti noktalama işareti gibi olup kelimelerin kısaltılmasına yarayan bir kısaltma çeşididir. Çoğunlukla birçok sıralı olması gereken konularla alakalı belgelerde kullanılarak kısaltma işleminde yer alır.

Denden kullanmak için yazılan kelimelerin alt alta gelmesi çizelge veya yazıda kolaylık sağlamak amacıyla yazılması gerekmektedir. Denden işareti yapımında çift tırnak şeklinde noktalama işareti yapılarak ifadelerin aynısının konuda geçtiği ortaya koyulmaktadır. Denden işareti bilgisayar klavyelerinde de kullanılabilmektedir.

Bilgisayarda Klavye İle Denden İşareti Yapımı

Bilgisayarda klavye kullanarak denden işareti yapabilmek için klavye üzerindeki tuşların kombinasyonları halinde yapılmak mümkün olurken en kısa yol ise klavyede bulunan shift+2 tuşları çift tırnak işaretini ekrana yansıtmaktadır.

Bilgisayarda klavye kullanarak oluşturulan belgelerde kolaylık sağlaması amacıyla shift +2 tuşlarına basarak metin üzerinde alt alta gelen aynı ifadeleri kolaylıkla kısaltmak mümkündür.

Bilgisayarda diğer tuşlar kullanılarak da çift tırnak işareti biçiminde denden işareti oluşturulabilmektedir. En kısa yol olan shift+2 tuşlarına aynı anda basarak ekrana denden işareti çıkarmaktır.