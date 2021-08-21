Delta İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Word Ve Excel'de Delta İşareti Yapımı

Delta işareti klavyede kısa yolu bulunmayan işaretlerden bir tanesidir. Bu işareti yapmak için klavye üzerindeki bir takım tuşların aynı anda kullanılması gerekir. Bu şekilde delta işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Delta İşareti Nasıl Yapılır?

Delta (Δ) matematikte kullanılan bir simge olsa da aslında Yunancada bulunan bir harftir. Yunan Alfabesinin dördüncü harfidir. Matematik ile ilgili metinlerde bu simge sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle klavye ile nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır.

Klavye üzerinde bulunmayan simgelerin metine eklenmesinin bir yöntemi karakter eşlem tablosu üzerinden bu simgeyi bulmaktadır. Bunun için öncelikle Windows ve R tuşlarına aynı anda basılır. Karşınıza bir pencere çıkacaktır. Bu pencereye charmap yazılarak karakter eşlem tablosu açılır. Burada gelişmiş görünüm kutucuğu açılır ve bu kutucuğa U + 0394 yazılmalıdır. Bu kod yazıldıktan sonra karşınıza Δ işareti çıkacaktır. Bu işareti seç dediğiniz zaman metine kopyalaması gerekecektir.

Bilgisayarda klavye ile Word ve Excel'de Delta İşareti Yapımı Nasıldır?

Delta işaretinin başka bir yapılışı da vardır. Bu da bir yerde bu simgenin açılıp kopyalanıp metine yapıştırılmasıdır. Bunun için simgenin üzerine gelinir mouse ile simge seçilir. Sağ tıklanıp kopyala dendikten sonra metin kısmına gelinerek mouse ile sağ tıklanır ardından yapıştır denir.

Başka bir kısa yol ise simge seçildikten sonra CTRL + C ile kopyalanır. Ardından metin kopyalanmak istenen yere gelinir ve burada CTRL + V ile buraya yapıştırılır. Bu kısa yollar içerisinden istediğinizi yaparak Δ işaretini metne ekleyebilirsiniz. Bu şekilde simge kolay bir şekilde eklenmiş olur.