Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın kazananları belli oldu

Deloitte tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2020 sonuçları belli oldu. Facebook’un desteği ile bu yıl 15’incisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı kapsamında Yolcu360, yüzde 10632’lik büyüme ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Geçen yılın da büyüme oranını geçen Yolcu360’ı, sırasıyla yüzde 3404’lük büyüme ile Zero Density ve yüzde 3277 büyüme ile BluTV takip etti. Programın tüm kazananları ve diğer tüm katılımcılar, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende bir araya geldiler.

Son dört senelik net satış gelirlerinin büyüme oranı dikkate alınarak belirlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda bu yıl ilk defa Runner Ups ödülleri de verildi. Yerel ve global teknoloji ekosisteminde daha çok şirketin kendini tanıtmasına destek olabilmek adına, 3 yaşını doldurmuş şirketlerin değerlendirmeye alındığı Runner Ups ödüllerinde birincilik ödülü yüzde 4921’lik bir büyüme ile İstegelsin’in oldu.

Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ikinci kez Facebook tarafından ‘Women in Tech’ ve ‘Cross-Border’ özel ödülleri de verildi. Kadının teknoloji sektörüne katılımını ve yönetimde söz sahibi olmasını destekleyen Aköde-Tosla ‘Women in Tech’ ödülüne layık görülürken, cirosunun önemli bir bölümünü yurt dışı operasyonlardan elde eden teknoloji şirketlerine verilen ‘Cross-Border’ ödülünün sahibi ise bu sene de Teknasyon oldu.

2019 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin listelendiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım aldı.

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında; “Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, geleceğin şirketlerine destek olabilmek, onların kurumsallaşmasına yardımcı olmak, iyi fikirlerin de önünü açabilmek gibi hedeflerle 15 yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen Teknoloji şirketlerini belirliyor” dedi. Aslantaş sözlerine şöyle devam etti “2020 yılında iş hayatı tahmin edilemez ve muhtemelen de geri dönülemez şekilde değişti. İletişim ve teknoloji şirketleri, günlük hayatımızın artan şekilde vazgeçilmezleri olmaya başladı. Fast 50’nin bu yılki teması hızlı ve devamlı. Biz de Fast 50’yi hızla ve devamlı olarak dönüştürmeye çalışıyoruz, yeni eklediğimiz kategoriler de bunun bir parçası. İyi fikirlerin vücut bulduğu bu şirketlere ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisi artıyor. Gelecek yıllarda Türkiye’deki birleşme ve satın alma aktivitesinin teknoloji firmalarına odaklanacağını düşünüyorum.”

Facebook Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkçı Toptaş “Global bir teknoloji şirketi olarak, sunduğumuz çeşitli programlarla Türkiye’de her ölçekten işletmenin büyüyerek ülke ekonomisine fayda sağlamasını mümkün kılmak için çok çalışıyoruz. Bu doğrultuda, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 programını gururla destekliyoruz. Program kapsamında sunduğumuz ‘Cross-Border’ ve ‘Women in Tech’ özel ödülleri de bu desteğimizin önemli birer parçası. Facebook olarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin önümüzdeki yıllarda da benzer sektörlerden farklı şirketlere de yol gösterme konusunda katkı sağlayacağını umuyoruz.” dedi.

Teknoloji ve Girişimcilik Yazarı Timur Sırt’ın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde Facebook Strateji ve Mobil Uygulamalar Grup Lideri Kaan Camgoz, ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, Yatırımcı Arın Özkula ve Yemek Sepeti CPO’su Nedim Nahmias da konuşmacı olarak yer aldı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday olmaya hak kazanacaklar.

2020 Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler:

Sıra Kurum Adı Büyüme Oranları Faaliyet Alanı 1 Yolcu360 %10632 Yazılım 2 Zero Density %3404 Yazılım 3 BluTV %3277 Medya ve Eğlence 4 Finartz %2478 Finans Teknolojisi 5 Architecht %1717 Yazılım 6 Pixery %1552 Yazılım 7 PAYTR %1437 Finans Teknolojisi 8 Procenne %1182 Donanım 9 Otelz.com %1138 Yazılım 10 Obilet.com %1004 Yazılım

Runner Ups kategorisinde yer alan 5 şirket:

Sıra Kurum Adı Büyüme Oranları Faaliyet Alanı 1 İstegelsin %4921 Yazılım 2 Bonegraft %2114 Biyomedikal 3 Chomar %946 Yazılım 4 NETSYS %744 Bilişim Hizmetleri 5 Twin Science %420 Yazılım

Big Stars ödülünün kazananları: