Dell XPS 13 9305 incelemesi

Son yıllarda uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte ofise gelmek yerine evden ya da dilediğimiz herhangi bir yerden çalışabilme özgürlüğüne kavuştuk. Bu noktada dizüstü bilgisayarların önemi daha da artarken, artık sadece standart bir dizüstü bilgisayar da işimizi görmüyor. Dizüstü bilgisayarların ince ve hafif yapısıyla daha taşınabilir olması bizim için önemli. Bu zarif tasarıma güçlü bir donanım da eşlik ettiğinde tüm iş süreçlerinin üstesinden gelebilen ve bizi yarı yolda bırakmayan kompakt bir çözüme sahip oluyoruz. Tıpkı Dell XPS 13’te olduğu gibi…

Dell’in çeşitli ihtiyaçlara yanıt verebilen pek çok dizüstü bilgisayar modeli bulunuyor. XPS 13 serisiyse iş ve eğitim hayatımızda uzun yıllar bize eşlik edebilecek düzeyde iyi bir bilgisayar. Şimdi önce, cihazın tasarımından biraz bahsedelim.

XPS 13 9305, hem küçük hem de ince bir tasarıma sahip. Sadece 1,16 kg ağırlığında olan bir bilgisayardan söz ediyoruz. Üstelik beraberinde gelen adaptör de oldukça küçük ve hafif. XPS 13 serisini çantanıza koyduğunuzda ağırlığını hissetmiyorsunuz ve bu sayede gittiğiniz her yere onu rahatça götürebiliyorsunuz. Ürünün malzeme kalitesi de bir hayli iyi. Alüminyum kasası ve havacılık endüstrisinde sıkça kullanılan karbon fiberden yapılmış klavye çerçevesi de dikkat çekici. Yani küçük ve hafif olması bu cihazın zayıf olduğu anlamına gelmiyor, aksine oldukça dayanıklı.

XPS 13 serisinin bu modeli 13,3 inç’lik bir ekran büyüklüğüne sahip. Ekran gövde oranı yüzde 81 seviyelerinde bulunurken, webcam üst çerçevede yer alıyor ve ekran çerçevelerinin oldukça ince olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Cihaz, port desteği bakımından da bir hayli zengin. Bilgisayarın sağ tarafında microSD kart yuvası, USB 3.2 Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık yuvası yer alırken, sol bölümde de 2 adet Thunderbol 4 portu ve batarya göstergesi yer alıyor. Cihazın batarya durumunu öğrenmek için bilgisayarı açmanıza gerek kalmaması da bence iyi düşünülmüş.

Cihazın sağ ve solunda iki speaker bulunurken, USB 3.0’a göre 8 kat hızlı olan Thunderbolt 4 portları fazlasıyla işinize yarayacak nitelikte. Bu portlar üzerinden bir yandan bilgisayarınızı şarj ederken, diğer yandan iki cihaza kadar 4K ekrana bağlanabiliyorsunuz.

XPS 13 9305’in klavyesi de ergonomik bir yapıda. Tuşlar oldukça yumuşak, bu sayede hafif dokunuşlarla kullanabiliyorsunuz. Klavyenin arkadan aydınlatma özelliğine sahip olmasıysa çok önemli bir özellik. Böylece ışığın yetersiz olduğu anlarda da bu ışık sayesinde rahatça çalışmanızı sürdürebilirsiniz. Arkadan aydınlatması olmayan bir klavye tasarımı kesinlikle bana göre değil.

Touchpad, sol ve sağ tıklama alanına sahip ve bu, çizgiyle net bir şekilde ayrıştırılmış. Kullanımı da oldukça rahat.

Güç tuşu klavyenin sağ üst köşesinde yer alıyor ve bu tuş aynı zamanda parmak izi sensörü olarak da iş görüyor. Böylece bilgisayarınızı açmak için her defasında şifre girmeniz gerekmiyor. Parmağınızla dokunur dokunmaz ekran kilidi çözülüyor.

Şimdi de cihazın ekranına yakından bakalım. 13,3 inç’lik ekranla gelen XPS 13 9305, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. %100 sRGB renk ve 1500:1 kontrast oranıyla renk yelpazesini üst seviyeye çıkaran cihaz, 400 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Böylece ekrana yansıyan görüntüleri gün ışığı altında da rahatça görebiliyorsunuz. Diğer yandan ekranımız dokunmatik değil ancak bu büyük bir eksiklik de değil. Dokunmatik ekran sizin için olmazsa olmaz değilse bunu göz ardı edebilirsiniz.

İşlemci tarafındaysa XPS 13 9305’in boyundan büyük işler yaptığını söyleyebiliriz. 11. Nesil Intel Core işlemcilerle donatılan ürün, beraberinde Intel Iris Xe grafik yongasıyla geliyor. Bu sayede pek çok uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor, yüksek performans alabiliyorsunuz.

16 GB LPDDR4X RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama hafızasıyla gelmesi de cihazın saniyeler içinde açılıp kapanması ve yüksek hızda veri transferi gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Bu cihaz, bir oyun bilgisayarı değil; ancak oyunlar söz konusu olduğunda da bana mısın demiyor. NBA 2K21, Fortnite ve Minecraft gibi uygulamalar gayet hızlı çalışıyor.

Cihazın soğutma performansı da gayet iyi. Isıyı dağıtmak ve daha yüksek performans sunmak için çift fan ve ısı borularını etkin bir şekilde kullanan cihaz, böylece zorlayıcı uygulamaları çalıştırırken de kendini serinletmesini biliyor, performans kaybı yaşatmıyor.

Bu cihaz günlük iş temponuza ayak uydurabilecek bir yapıda. Üzerinde yer alan tümleşik mikrofonlar sayesinde dört metre mesafeye kadar sesinizi net bir şekilde alabilirken, görüntülü görüşmeler söz konusu olduğunda da görüntünün berrak olmasını sağlıyor. Ayrıca gürültü azaltma özelliğiyle loş ortamda da olsanız görüntü kalitesinden fazla ödün vermiyorsunuz.

Peki zorlu görevlerin üstesinden rahatça gelen bu minik bilgisayarın batarya ömrü nasıl? Öncelikle tam şarj ettiğinizde bu bilgisayarı yaklaşık 10 saat süresince kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Ancak bu süre elbette kullanım alışkanlığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ben bu 8 saatlik süre boyunca daha çok YouTube’a girdim, Wi-Fi üzerinden internete bağlanarak web sitelerinde dolaştım. Klavyenin arka aydınlatma özelliğinin açık olup olmaması, ekran parlaklık seviyesi ve sistemi daha çok zorlayacak uygulamaların kullanılması gibi durumlar batarya ömrünü değiştiriyor.

Bu cihazın başarısı CES 2019’da da tescillenmiş ve ödüle layık görülmüş.

Sonuç itibarıyla Dell XPS 13 9305, günümüz koşullarında pek çok ihtiyaca yanıt verebilen bir çözüm olmuş. İnce ve hafif olması dışında sunduğu yüksek performans ve uzun batarya ömrüyle uzun yıllar size eşlik edecek bir yapıda. Şu sıra dizüstü bilgisayar arayışındaysanız XPS 13 serisine mutlaka şans verin.

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