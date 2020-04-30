Dell Technologies ve Intel'den drone ile tohum ekimine destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan evde kal döneminin birçok çevresel etkisi görüldü. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre birçok ülkede kara ve hava trafiği yüzde 60 ila yüzde 95 oranında azaldı. Bu süreçte dünyanın birçok şehrindeki karbon salınımı azaldı, denizler ve okyanuslar gerçek sahiplerinin daha özgürce hareket edebildiği temizliğe ulaştı.

Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra geri dönüştürülmemiş atıkta artış yaşanırken, tarım alanlarında azalmalar görüldü. Endişeler nedeniyle son dönemde azalmaya başlayan tek kullanımlık paketler yeniden tercih edilmeye başlandı. Doğanın tahrip edilmesini önlemeyi amaçlayan çalışanların da evde kalmaları sebebiyle aksayan süreçler; koruma altındaki türler ve ağaçlandırma çalışmalarını da negatif etkiledi.

Dell Technologies ve Intel, destekledikleri sosyal girişim Ecording ile teknolojiden yardım alarak insanlar evlerinde güvenle yaşarken doğaya sahip çıkıyor. Sosyal izolasyonun desteklenmesi ve insanları evde kalmaya teşvik etmek amacı ile sosyal medya üzerinden #EvdeKalOrmanı etiketiyle yapılan her paylaşım için bir tohum topu atılacak. Geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı, ağaçlandırmaya hızlı ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor. Gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısının bulunduğu drone’lar, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiriyor. ecoDrone’lar her uçuşunda 15 dakika havada kalıyor ve 2 hektarlık alana, öngörülen sıklıkta ve sürede 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyor.

Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda, “2030 hedeflerimiz doğrultusunda dünya çapında birçok çevre sorununa çözüm bulunması için çalışmakla birlikte kendi ürün ve hizmetlerimizde de çevresel etkiyi minimuma indirmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki çevresel ekosisteme doğrudan katkıda bulunacak bir proje ile tüm dünyaya örnek olmak istiyoruz” dedi.

İnsanlık olarak; dünyanın, yaşamın ve doğanın üzerindeki rolümüzün önemini daha fazla kavradığımız günlerden geçtiğimizi belirten Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu, “Ecording olarak bu süre aralığında devam eden çalışmalarımızın belirli bir kısmını durdurup, bu dönemde doğaya doğrudan katkıda bulunacak çözümler üretmeye başladık. Geliştirdiğimiz teknolojinin yardımıyla ortaya çıkardığımız #EvdeKalOrmanı projesi ile 22 futbol sahası büyüklüğündeki alanı sosyal mesafe kurallarına uyarak ağaçlandıracağız” dedi. Atışı gerçekleştirilecek tohum toplarının özel olarak üretildiğine değinen Karslıoğlu, tohumun tutunmasını sağlayacak bir karışım ile tohum atışlarının gerçekleştirildiğini aktardı. Tohum toplarının üretimi iklim değişikliğinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor ve böylece hem kadın istihdamına destek sağlanıyor hem de iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele ediliyor.