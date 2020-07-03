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Teknoloji
Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Dell Technologies Türkiye’nin başına Işıl Hasdemir geçti

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Dell Technologies Türkiye’nin başına Işıl Hasdemir geçti
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Dell Technologies, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Işıl Hasdemir’in Türkiye’nin yeni ülke müdürü olarak şirkete katıldığını duyurdu.

Hasdemir, daha önce üstlendiği rollerde, dolaylı ve dolaysız iş modelleri aracılığıyla, farklı bölgelerdeki ekiplerle çalışarak birden fazla kültürde çalışma ve liderlik deneyimi kazandı. En son Türkiye, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeleri kapsayan ‘Büyüyen Pazarlar’ adı verilen bölgede, NCR’ın Bölge Başkan Yardımcılığını yaptı. 

Dell Technologies Orta Doğu, Rusya, Afrika ve Türkiye Bölgesi (MERAT) Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin bu görevlendirme konusunda şunları söyledi: “Hasdemir, çalışanları desteklemeye, faaliyetleri optimize etmeye ve pazarda başarı ivmesini sürdürmeye ve müşterilerimiz ile iş ortaklarımıza daha fazla değer katmaya yardımcı olacak.” 

Dell Technologies Türkiye’nin başına Işıl Hasdemir geçti“Türkiye’nin En Etkili 50 Kadın CEO’su” listesinde üç yıl art arda yer alma başarısı göstererek sektörde tanınmış ve saygı duyulan bir lider haline gelenDell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir şunları dile getirdi: “Şirketin stratejik gündemine liderlik etme ve bu gündemi şekillendirme sorumluluğunu üstlenmek üzere MERAT bölgesinde Dell Technologies ekibinin bir parçası olmak mutluluk verici.” 

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