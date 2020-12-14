Deezer uygulamasına uyku zamanlayıcı özelliği geldi

Dijital müzik platformlarından biri olan Deezer, mobil uygulamasına “uyku zamanlayıcı” özelliği ekledi. “Uyku Zamanlayıcısı” düğmesi çalmakta olan podcast ya da şarkının “oynat” tuşunun hemen altına konumlandırılmış.



Aktive etmek için simgeye dokunup 5 dakikadan 1 saate kadar bir süre seçmek yeterli. Süre sonunda uygulama kapanacak. iOS kullanıcıları ayrıca zamanlayıcıyı bölüm sonunda kapanacak şekilde seçebiliyor.

Uyku zamanlayıcıya ulaşmak için Deezer uygulamasının son güncel sürümde olması gerekiyor.



