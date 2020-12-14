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Teknoloji
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Deezer uygulamasına uyku zamanlayıcı özelliği geldi

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Deezer uygulamasına uyku zamanlayıcı özelliği geldi
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Deezer, mobil uygulamasına bir “uyku zamanlayıcı” ekledi. Böylece kullanıcılar uykuya daldığında Deezer kapanacak.

Dijital müzik platformlarından biri olan Deezer, mobil uygulamasına “uyku zamanlayıcı” özelliği ekledi. “Uyku Zamanlayıcısı” düğmesi çalmakta olan podcast ya da şarkının “oynat” tuşunun hemen altına konumlandırılmış.

Aktive etmek için simgeye dokunup 5 dakikadan 1 saate kadar bir süre seçmek yeterli. Süre sonunda uygulama kapanacak. iOS kullanıcıları ayrıca zamanlayıcıyı bölüm sonunda kapanacak şekilde seçebiliyor.

Deezer uygulamasına uyku zamanlayıcı özelliği geldi
Uyku zamanlayıcıya ulaşmak için Deezer uygulamasının son güncel sürümde olması gerekiyor. 

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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