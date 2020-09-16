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Teknoloji
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Deezer 'ülke seçme' özelliğini kullanıcılara sundu

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Deezer 'ülke seçme' özelliğini kullanıcılara sundu
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Dijital müzik platformlarından Deezer, 'ülke seçme' özelliğini ortaya çıkardı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların istenilen ülkenin müzik ve şovlar sekmelerine geçiş yapması mümkün oluyor.

Deezer’ın ülke seçme özelliği ile dinleyiciler birkaç saniye içinde seçtikleri ülkeye geçip, yerel sanatçıların parçalarına, oluşturulmuş çalma listelerine ve podcast yayınlarına ulaşabilecek. 

Örneğin platformu kullananlar bir gün Fransa’nın seçme podcast yayınlarını dinlerken sonraki gün Alman ezgilerini dinleyebilecek. 

Özelliği kullanabilmek için “Seçenekler” bölümünden “Ülke Seçme” adımına gelmeniz ve ülke seçmeniz yeterli. 

Kullanıcılar eğer fikirlerini değiştirirlerse her zaman daha önceki seçeneklerine dönüş yapabilecek ya da yeni bir ülke seçebilecek. Seçilen ülke neresi olursa olsun uygulamanın dil seçeneği ilse aynı kalacak. 

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