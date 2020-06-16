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Teknoloji
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Deezer, podcast arşivini de kullanıcılarına sunuyor

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Deezer, podcast arşivini de kullanıcılarına sunuyor
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Türkiye lansmanının üzerinden henüz bir ay geçmeden Türkiye’deki Deezer kullanıcıları şimdi de dinlemek istedikleri podcast’lere “Şovlar” sekmesi üzerinden ulaşabiliyor. Deezer’ın podcast arşivi en sevilen yerli yayınların yanı sıra global seçkilerden de oluşuyor ve hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.

Kullanıcılar müzik, kişisel gelişim, yemek, tarih, iş haberleri ve talk show gibi konularda 11 kategoride ve 15 farklı türde podcast arasından seçim yapabiliyor. 

Kullanıcıların seçimine yardımcı olacak podcastlerden bazıları: 

Türkçe seçkiler:

Bunu ben de yaparım: İbrahim Selim ve ekibinin hazırlayıp sunduğu, kent insanının canını sıkan, anksiyetesini arttırıp, çıldırtmanın eşiğine getiren her konunun masaya yatırılarak atomlarına ayrıldığı bir podcast serisi...

Zihnimin Kıvrımları: Hayatımızın her yanını kaplayan teknoloji bizim isteğimizle mi şekilleniyor yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Araçlarının aracı haline gelmiş insanoğlunun yüzleşmesine dair bir ifade tutanağı. Teknoloji ve Trend Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu’nun kanalı...

Açık Bilim Podcast: Açık Bilim Podcast: Uzun soluklu  bir bilim podcast kanalı.

Girişimci Muhabbeti: Girişimcilik ile ilgili Barış Koçdur, Samican Tandoğdu ve Tuna Yaprak tarafından yayınlanan haftalık Türkçe Podcast. Girişimci, yatırımcı ve bu konularla ilgilenenler için haftalık bilgi kaynağı.

O Tarz mı?: Can Bonomo, Can Sungur, Bengi Apak ve Can Temiz ‘in herşey hakkında konuştukları “o tarz” bir öneri programı.

Teknosafari: Teknoloji dünyasından son gelişmeler, inovasyon, dijital dönüşüm ve daha fazlasının ele ele alındığı podcast serisinde Timur Akkurt her hafta yayınlanan 3 program ile öne çıkan konuları masaya yatırıyor.

İngilizce seçkiler:

BBC Global News Podcast: BBC News haberlerinden günlük haber başlıkları.

Oprah’s Super Soul Conversations: Oprah Winfrey’in fikir liderleri, en çok satan yazarlar, spirituel aydınlar ve wellness uzmanları ile yaptığı röportajlardan bizzat seçtiği seri

Pop Culture Happy Hour: En son çıkan filmler, kitaplar, müzik ve televizyon hakkında eğlenceli ve özgür bir sohbet.
When Women Win: Dünyanın farklı yerlerinden kadın rol modeller ilham veren hikayelerini ve kişisel ve profesyonel başarı için önerilerini paylaşıyorlar. 

iPad Pro'ların sihirli klavyesiApple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
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