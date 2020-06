Deezer, podcast arşivini de kullanıcılarına sunuyor

Kullanıcılar müzik, kişisel gelişim, yemek, tarih, iş haberleri ve talk show gibi konularda 11 kategoride ve 15 farklı türde podcast arasından seçim yapabiliyor.

Kullanıcıların seçimine yardımcı olacak podcastlerden bazıları:

Türkçe seçkiler:

Bunu ben de yaparım: İbrahim Selim ve ekibinin hazırlayıp sunduğu, kent insanının canını sıkan, anksiyetesini arttırıp, çıldırtmanın eşiğine getiren her konunun masaya yatırılarak atomlarına ayrıldığı bir podcast serisi...



Zihnimin Kıvrımları: Hayatımızın her yanını kaplayan teknoloji bizim isteğimizle mi şekilleniyor yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Araçlarının aracı haline gelmiş insanoğlunun yüzleşmesine dair bir ifade tutanağı. Teknoloji ve Trend Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu’nun kanalı...



Açık Bilim Podcast: Açık Bilim Podcast: Uzun soluklu bir bilim podcast kanalı.



Girişimci Muhabbeti: Girişimcilik ile ilgili Barış Koçdur, Samican Tandoğdu ve Tuna Yaprak tarafından yayınlanan haftalık Türkçe Podcast. Girişimci, yatırımcı ve bu konularla ilgilenenler için haftalık bilgi kaynağı.



O Tarz mı?: Can Bonomo, Can Sungur, Bengi Apak ve Can Temiz ‘in herşey hakkında konuştukları “o tarz” bir öneri programı.



Teknosafari: Teknoloji dünyasından son gelişmeler, inovasyon, dijital dönüşüm ve daha fazlasının ele ele alındığı podcast serisinde Timur Akkurt her hafta yayınlanan 3 program ile öne çıkan konuları masaya yatırıyor.



İngilizce seçkiler:

BBC Global News Podcast: BBC News haberlerinden günlük haber başlıkları.



Oprah’s Super Soul Conversations: Oprah Winfrey’in fikir liderleri, en çok satan yazarlar, spirituel aydınlar ve wellness uzmanları ile yaptığı röportajlardan bizzat seçtiği seri



Pop Culture Happy Hour: En son çıkan filmler, kitaplar, müzik ve televizyon hakkında eğlenceli ve özgür bir sohbet.

When Women Win: Dünyanın farklı yerlerinden kadın rol modeller ilham veren hikayelerini ve kişisel ve profesyonel başarı için önerilerini paylaşıyorlar.