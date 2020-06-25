Deezer, Huawei’nin uygulama platformu AppGallery’de yayınlandı

Deezer’ın 56 milyon parçalık arşivi Huawei cihazlara geldi. Ayrıca Huawei Avrupa, Rusya ve Türkiye’deki AppGallery kullanıcılarına 3 ay Deezer Premium üyeliği ücretsiz verilecek.

Deezer’ın Premium üyeliği reklamsız yayın, sınırsız şarkı atlama, indirme ve çevrimdışı çalma gibi ek avantajlar sunuyor. Deezer’ın diğer bazı özellikleri ise şöyle: