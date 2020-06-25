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Deezer, Huawei’nin uygulama platformu AppGallery’de yayınlandı
Huawei’nin resmi uygulama platformu AppGallery, Deezer’ı önerilen uygulamalar listesine ekledi. Global müzik dinleme uygulaması Deezer, Huawei Avrupa, Rusya ve Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği ile resmi olarak “Hero Status” aldı.
Deezer’ın 56 milyon parçalık arşivi Huawei cihazlara geldi. Ayrıca Huawei Avrupa, Rusya ve Türkiye’deki AppGallery kullanıcılarına 3 ay Deezer Premium üyeliği ücretsiz verilecek.
Deezer’ın Premium üyeliği reklamsız yayın, sınırsız şarkı atlama, indirme ve çevrimdışı çalma gibi ek avantajlar sunuyor. Deezer’ın diğer bazı özellikleri ise şöyle:
- Flow –Akıllı veri, algoritma ve editör önerileri ile sizin müzik dinleme zevkinize özel olarak oluşturulmuş sonsuz çalma listesi sunuyor.
- Şarkı sözleri –Sevilen şarkı sözlerinin bulunmasını ve kullanıcıların kendi karaoke partisini başlatmasını sağlıyor.
- Songcatcher –Ortamda dinlenilen ve bilinmeyen şarkıların bulunup ve çalma listesine eklenmesini sağlıyor.
- Şovlar –Deezer’ın orijinal ve üçüncü parti podcast yayınlarını bulabileceğiniz bölümü. Komediden haberlere, ebeveynlikten aktüaliteye 15 farklı kategoride yayın bulunuyor.
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