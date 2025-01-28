DeepSeek'in yükselişinin YZ endüstrisi için anlamı ne?

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Çok daha ucuza, kendisinden pahalı modelleri, ki bunlar arasında OpenAI'ın en üst seviye modeli de dahil geçen DeepSeek, web üzerinden ve akıllı telefon uygulamasından ücretsiz erişim sunuyor.



Açık kaynak kodlu olması da, yerel makinenizde kullanıp dilediğiniz gibi ince ayar yapabilmeniz anlamına geliyor, yani Çin'den geliyor olmasının yaratacağı endişeleri de bu şekilde giderebiliyorsunuz.



DeepSeek birkaç gün içerisinde Apple App Store'un en çok indirilen uygulaması oldu ve ChatGPT'yi ikinciliğe itti. ABD'de Nvidia hissesi sahibi olanlar, hatta genel olarak hisse senedi sahipleri için DeepSeek büyük hayal kırıklığı yaratmak üzere.



Cuma gününü 142 dolardan kapatan Nvidia hisseleri Pazartesi günü 118 dolara kadar geriledi. Yüzde 15 civarındaki bu kayıp, teknoloji dünyası hisseleri genelinde de etki gösterdi.



Bu kaybın nedeni ise, DeepSeek'in ideal "fiyat performans" dengesini bulması.



Her ne kadar DeepSeek'in bütçesine dair tüm detayları bilmiyor olsak da, şirkete DeepSeek V3 modelini geliştirmenin sadece 5,58 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor.



Şirketin elinde sadece 50 bin Nvidia GPU bulunduğu da belirtiliyor, bu rakam ilk bakışta yüksek gelse de, ABD YZ şirketleri genelde bundan 10 kat daha fazla GPU ile işlem yapıyor.



Davos'ta Dünya Ekonomik Forum'unda konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, DeepSeek'in "çok ciddiye alınması" gerektiğini söylüyor:

"DeepSeek'in yeni modelini görmek, hem çıkarım zamanı hesaplamasını yapan hem de süper hesaplama verimli olan açık kaynak kodlu bir modeli gerçekten efektif şekilde yapmış olmaları çok etkileyici."



Yatırımcı Marc Andreseen de DeepSeek için "en şaşırtıcı ve etkileyici atılımlardan biri" yorumunu yapıyor.

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DEEPSEEK'İN YÜKSELİŞİNİN YZ ENDÜSTRİSİ İÇİN ANLAMI NEDİR?



Eğer DeepSeek gerçekten de OpenAI'ın en iyi modelinin performansına, çok daha az Nvidia GPU kullanarak ve çok daha ucuza ulaşabiliyorsa, Nvidia GPU'lara talep ileride azalacaktır, ki şirketin hisse fiyatlarının yukarı çıkmasını sağlayan da bu talepti.



Daha genel bakacak olursak da, mevcut durum tüm YZ pazarının da aşırı şişirilmiş olduğunu gösteriyor.



Tabii ki işler hiçbir zaman bu kadar basit değil. Çinli yapay zekâ alanında uzman serbest yatırım fonu şirketi High-Flyer Quant belki de diğer şirketlerden çok daha fazla GPU ile çalışıyor ve modellerini diğer şirketlerden daha pahalıya eğitmiş olabilir.



En azından şimdilik bu konuda gerçeği bilme şansımız pek yok.



Dahası, her ne kadar ABD Borsası bu gelişmelere olumsuz tepki verse de, DeepSeek'in YZ için gelecekte yeni imkânlar yaratması muhtemel ve bu da mümkün olan en fazla YZ donanımına erişme yarışını tekrar ateşleyen bir kıvılcım olabilir.



DeepSeek'in pazardaki tek Çinli oyuncu olmadığını da hatırlatalım. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Doubao-1.5-pro modelini tanıttı ve bu model de pek çok testte listenin üzerinde yer alıyor, fakat tabii ki DeepSeek gibi açık kaynak kodlu sunulmuyor.



Kısaca, pazarın bu gelişmeleri sindirmesi biraz sürecektir ancak şimdilik gittiği yön aşağıya doğru.