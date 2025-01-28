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Deepseek'e kayıt olamıyorsanız, sebebi siber saldırılar! (Şirket yeni kullanıcı kaydını geçici olarak durdurdu)

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#Deepseek#Kayıt#Yapay Zeka
Deepseeke kayıt olamıyorsanız, sebebi siber saldırılar (Şirket yeni kullanıcı kaydını geçici olarak durdurdu)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 10:05

Yapay zekâ ve teknoloji dünyasını sarsan DeepSeek şu anda herkesin merak ettiği bir uygulama. Ancak erişimde sorun yaşanıyor, şirket ise bunu geniş çaplı siber saldırılara bağlıyor.

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Üretici YZ alanının şu andaki en sıcak ismi; Apple App Store'da en çok indirilen uygulama olan ve OpenAI'ın ChatGPT'sini tahtından indiren DeepSeek AI, "büyük ölçekli kötü niyetli saldırı" altında olduğunu açıkladı.

Çinli YZ şirketi son bir hafta içerisinde şaşırtıcı bir büyüme yaşadı, ki bu büyüme de ChatGPT'nin ilk günlerini andırıyor.

DeepSeek AI'ın açık kaynak kodlu büyük dil modeli (LLM) DeepSeek R1, batılı rakiplerine eş bir performansı, yarı maliyet ve çok daha az hesaplama maliyeti ile sunma iddiasında.

Pek çok kullanıcının DeepSeek'in ücretsiz masaüstü ve iOS ile Android uygulamalarına giriş yapması ile, altyapısı büyük yük altında kaldı.

Buna siber saldırılar da eklenince, şirket yeni üye kaydını geçici olarak durdurdu. Bu konu hakkındaki açıklamayı da sunucu durumunu gösteren sayfada paylaştı.

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DeepSeek saldırıya dair çok fazla bilgi vermezken, Mashable'ın konuyla ilgili sorularına da henüz yanıt vermiş değil.

 

 

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#Deepseek#Kayıt#Yapay Zeka

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