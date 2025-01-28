DeepSeek herkesin dilinde: Peki nasıl kullanılır?

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DeepSeek R1 adlı süper güçlü, açık kaynak kodlu YZ modeli endüstriyi sarsıyor. Piyasaya çıkmasıyla adından çok bahsettiren DeepSeek, OpenAI'ın pahalı YZ modelinin yaptıklarını çok daha ucuza yapabiliyor.

Çinli YZ filiz şirketi DeepSeek tarafından yayınlanan DeepSeek R1 gelişmiş mantık modeli, en popüler büyük dil modellerini (LLM'ler) geride bırakıyor, ki bunlar arasında OpenAI'ın o1'i de var.

Şirkete göre DeepSeek R1 pek çok önemli testi tepede tamamlıyor ve matematiksel, kodlama ve mantıksal görevlerde özellikle başarılı.

Biz de yaptığımız testlerde, DeepSeek R1'den etkilendik.

Özellikle de DeepSeek R1'in tüm bunları, ABD YZ firmalarının maliyetinin çok daha azına yapabilmesi ve ücretsiz, açık kaynak kodlu şekilde sunabilmesi teknoloji dünyasında deprem etkisi yarattı.

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DEEPSEEK ÜCRETSİZ SUNULUYOR, NASIL KULLANACAKSINIZ?



Teknoloji dünyasını sarsan bu yapay zekâ ile tanışmak için sabırsızlanıyorsanız, sizi web arayüzüne alalım, ya da dilerseniz Apple App Store üzerinden de indirebilirsiniz.

Bu yeni "çok akıllı" DeepSeek-V3 modelini kullanmak için Google hesabınızla, yeni bir hesap oluşturmanız yeterli.

Modelin API erişimi de çok ucuz. OpenAI bir milyon girdi jetonunu 7,5 dolara satarken, DeepSeek aynı sayıda jetonu 0,14 dolara sunmakta.

32 milyar parametreye sahip R1 modelinin yanı sıra, DeepSeek 1,5 milyar parametreden, 70 milyar parametreye kadar değişen seviyelerde daha farklı modeller de sunuyor.