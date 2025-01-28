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DeepSeek fırtınası ABD'li devi vurmadı... Başarısızlık Apple'ı yeniden dünya lideri yaptı

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#Apple#Deepseek#Yapay Zeka
DeepSeek fırtınası ABDli devi vurmadı... Başarısızlık Appleı yeniden dünya lideri yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:32

Çinli DeepSeek firmasının yayınladığı yapay zeka robotunun yol açtığı fırtına ABD'li teknoloji devleri Nvidia, Microsoft, OpenAI ve Google hisselerini eritti. Ancak piyasalarda oluşan bu fırtınanın aksine ürünlerini yapay zekaya entegre etmekte geç kalmakla suçlanan Apple'ın hisselerinin değeri yükseldi ve ABD'li şirket yeniden dünyanın en büyüğü oldu. Uzmanlar ise Apple'ın DeepSeek fırtınasından kazançlı çıkabileceği görüşünde.

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Çinli teknoloji şirketi DeepSeek'in daha az maliyetli bir sohbet robotu olan R1 AI'ı piyasaya sürmesi, dünya genelinde Nvidia başta olmak üzere yapay zeka yatırımı yapan teknoloji firmalarının hisselerini eritti. Nvidia bir günde 600 milyar dolar kaybederken, ABD'li devler Microsoft ve Google'ın hisseleri düştü.

Ancak yapay zeka teknolojisini ürünlerine entegre etmekte yavaş kalmakla eleştirilen ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri rakiplerinin aksine günü yüzde 3'ün üzerinde yükselişle kapattı. Geçtiğimiz haftalarda Apple'ı tahtından edip dünyanın dünyanın en büyük şirketi haline gelen Nvidia'nın yaşadığı rekor kayıp ile Apple yeniden dünyanın bir numarası oldu. Apple'ın piyasa değeri 3.4 trilyon dolar olurken, Microsoft 3.2 trilyon dolara, Nvidia da 3 trilyon doların altına geriledi.

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BAŞARISIZLIK OLARAK GÖRÜLÜYORDU... DEEPSEEK FIRTINASINDAN APPLE KAZANÇLI ÇIKABİLİR 

iPhone 16 serisi ve iOS 18 işletim sistemi piyasaya sürüldükten sonra şirket yapay zeka konusunda oldukça eleştiri almıştı. Apple Intelligence özelliklerinin kısıtlı olması ve tam olarak Apple ürünlerine entegre edilmemesi nedeniyle kullanıcılar büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Apple ürünlerinde tam randımanlı çalışabilecek bir programın oldukça maaliyetli olacağının altını çizen uzmanlar, DeepSeek gibi az maliyetli bir yapay zeka robotunun piyasaya sürülmesinden ABD'li şirketin kazançlı çıkacağını vurguladı. 

Birçok teknoloji uzmanı ise Apple'ın DeepSeek fırtınasından yararlanabileceği görüşünde. Business Insider'da yer alan habere göre Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster, "Yapay zeka uygulamalarının maliyeti düşerse Apple bundan faydalanacaktır" dedi. 

DeepSeek fırtınası ABDli devi vurmadı... Başarısızlık Appleı yeniden dünya lideri yaptı

Apple CEO'su Tim Cook

Morningstar'da teknoloji analisti olarak çalışan William Kerwin ise Apple'ın DeepSeek fırtınasından kazançlı çıkmasının bir nedeninin, en son teknoloji modelleri oluşturmak yerine, yapay zekayı bir ürün olarak nasıl entegre edeceğine odaklanması olduğunu söyledi.

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Kerwin, şirketin Apple Intelligence'ı rakiplerinden daha ucuz bir oranda geliştirebileceğini ve sonuç olarak tüketiciler için maliyetleri düşük tutabileceğini söyledi.

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EMARKETER'da analist olan Jacob Bourne, DeepSeek'in güçlü yapay zeka yeteneklerinin çoğu yapay zeka şirketinin harcadığının çok daha azıyla elde edilebileceğini kanıtlaması durumunda, "Apple'a, aşırı sermaye harcamaları yapmadan eşit şartlar sağlayarak ve yapay zeka entegrasyon planlarını hızlandırmasına olanak tanıyarak fayda sağlayabilir" dedi.

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#Apple#Deepseek#Yapay Zeka

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