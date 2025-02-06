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DeepSeek bir ülkede daha yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Deepseek #Güney Kore#Yasak
DeepSeek bir ülkede daha yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:23

Güney Kore, DeepSeek AI servislerine hükümet cihazlarından erişimi engelledi

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Güney Kore, Çinli yapay zeka sohbet robotunun kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle sınırlamak için harekete geçen ülkeler arasına katıldı ve DeepSeek AI servislerine hükümet cihazlarından erişimi engelledi.

Yonhap'ın haberine göre, Ülkenin dışişleri, ticaret ve savunma bakanlıkları, kullanıcı verilerinin toplanmasıyla ilgili endişeler nedeniyle DeepSeek'e erişime engel getirdi.

Yonhap'ın Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bakanlığa bağlı dış ağlara bağlı bilgisayarlardan hizmete erişim kısıtlandı.

Bir bakanlık yetkilisi, siteye girildiğinde erişimin kısıtlandığını belirten bir mesajın karşısına çıktığını söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, askeri iş bilgisayarlarına erişimin kısıtlanmasının gerekçesi olarak "teknik kaygıları" gösterdi.

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Güney Kore'den önce İtalya'nın veri koruma otoritesi, Ocak ayı sonlarında DeepSeek'e ülke çapında bir yasak getirirken, Avustralya hükümet sistemlerinde kullanımı engellemişti.

ABD DeepSeek'i resmen yasaklamamış olsa da, ABD Donanması ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi gibi bazı federal kurumlar, güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle uygulamayı engelledi. Teksas, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek DeepSeek'i hükümet cihazlarında yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

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#Deepseek#Güney Kore#Yasak

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