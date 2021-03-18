Deepfake ne demek? İşte deepfake hakkında detaylar

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.



Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

DeepFake sistem bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. DeepFake ile mağdur olanlar arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor.



Deepfakes, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükümetten tepkiler gelmiştir.