Deep Seek depremi sürüyor! OpenAI'dan yeni ürün

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OpenAI, Çinli yapay zekâ sohbet robotu Deep Seek R1'in yarattığı depremin etkisinden kurtulamamış gibi görünüyor.



Şirket son gelişmelerin ardından o3-mini adlı yeni modelini hızla duyurmuştu. Şimdi de, bundan sadece iki gün sonra Pazar akşamı "Deep Research" adlı yeni bir özellik daha açıklandı.



Bu yeni özellik ChatGPT'nin yüzlerce internet sitesi ve online kaynağı bulup, analiz edip bir "araştırma analisti seviyesinde" sentezlemesini sağlıyor.



Normal metin sorularının yanı sıra, kullanıcılar ChatGPT'ye PDF ve çalışma tablosu gibi dosyalar da yükleyebiliyor. Sohbet robotu daha sonra 5 ile 30 dakika arasında yanıtını derliyor, bir yan panelde çalışan birimin/ajanın ilerlemesi izlenebiliyor.



OpenAI bu yeni özelliği için "insanların yapmasının saatlerce sürdüğü şeyi, onlarca dakika içerisinde başarabiliyor" diyor.



OpenAI'da baş araştırma görevlisi olan Mark Chen, özelliğin tanıtıldığı canlı yayında şöyle konuştu: "Nihai hedefimiz, kendisi için yeni bilgiler keşfedip, ortaya çıkarabilen bir model. Bu bizim yapay zekâ yol haritamızın özünü oluşturuyor."



OpenAI, ChatGPT'nin Deep Research / Derin Araştırma özelliğini kullanırken bazı "yanlış" gerçekler çıkarabileceğini, ancak bunun diğer mevcut modellerden daha düşük bir oranda gerçekleşeceğini söylüyor.



Ayrıca ajanın zaman zaman güvenilir bilgi ile dedikoduyu ayırt etmekte zorlandığı da belirtiliyor. Kullanıcıların zaman zaman biçimlendirme hataları görebileceği de ifade ediliyor.



Şirket, "Tüm bu sorunların daha fazla kullanım ve zamanla düzeleceğini bekliyoruz" diyor.