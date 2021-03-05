Deep Nostalgia sosyal medyanın yeni trendi… Deep Nostalgia nedir, nasıl indirilir?

Durağan fotoğraflardaki yüzleri canlandıran Deep Nostalgia son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri oldu. İsrail merkezli teknoloji ve soyağacı sitesi olan MyHeritage tarafından geliştirilen bu uygulama ile kullanıcılar ölmüş yakınlarını deepfake teknolojisi sayesinde tekrar canlıymış gibi görebiliyor.



MyHeritage’ın sitesinin sıkça sorulan sorular bölümünde, yeni uygulamanın “nostalji” amaçlı olduğunun altı çizelerek: “Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından ‘sihirli’ bazı kişiler tarafından da ‘ürkütücü’ bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor.”

Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak isteyenlerin tek yapması gereken ise MyHeritage'da ücretsiz bir hesap açarak bir fotoğraf yüklemeleri. Ardından süreç otomatik olarak işliyor.