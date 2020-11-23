Deco M3 Mesh Wi-Fi sistemi satışa sunuldu

Evlerde ağa bağlı cihaz sayısı arttıkça evin her yerinde güçlü internet bağlantısı isteniyor. Üstelik pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitim, bu bağlantının kesintisiz ve güçlü olmasını zorunlu hale getirdi. Evlerde çeşitli nedenlerle Wi-Fi sinyalleri her noktaya ulaşamayabiliyor ya da güçlü ve kesintisiz olamayabiliyor. Bu sorun için farklı ağ çözümleri bulunuyor. Bunlar arasında yer alan Mesh Wi-Fi sistemleri ise daha kesin çözüm oluşturması, ağ adı ve şifre değiştirmeden kesintisiz bağlantı sunma özellikleriyle öne çıkıyor.



Bu kapsamda TP-Link, iki birimden oluşan yeni bir Mesh Wi-Fi sistemini Türkiye’de satışa sundu. Deco M3 model adlı ürün, bir yönlendirici (router) ve bir menzil genişleticiden oluşuyor. Genelde Mesh sistemleri iki ya da üç yönlendiriciden oluşurken Deco M3’de farklı olarak menzil genişletici bulunuyor.



Deco M3’ü standart bir eve sahip ve Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan kullanıcılar için geliştirildi.



Deco M3’ün paketinde yer alan yönlendirici (Deco M4R model) modeme bağlanarak kullanılıyor; genişletici ise (Deco M3W model) herhangi bir prize takılarak çalışıyor. Bu iki ürün ile birlikte yaklaşık 280 metrekarelik bir Wi-Fi kapsama alanı oluşturuluyor. Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi sayesinde tek bir ağ adı altında birleşik bir ağ kuruluyor. Evde hareket halindeyken, dolaşırken de bağlantı kesilmiyor, en yüksek hızı bulmak için cihazlar arasında otomatik geçiş sağlanıyor.



802.11AC destekli ve çift bantlı olan ürünler, 1167 Mbps’ye kadar kablosuz hızlara ulaşabiliyor. En yoğun ağlarda bile trafiği kolaylıkla yöneten Deco M3, 100 cihaza kadar bağlantı desteği sunuyor.

