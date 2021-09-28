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DE-Fİ nedir, ne demek?

#Defi#Defi Ne Demek#Seoanasayfa
DE-Fİ nedir, ne demek

De-Fi, İngilizce'de Decentralized Finance kelimesinin kısaltması olarak kullanılmakta, Türkçe'de merkezi olmayan finans anlamına gelmektedir. DeFi uygulamaları , bankalar ve borsalar gibi geleneksel finansal sistemleri kripto para birimi ile yeniden yaratmayı amaçlamaktadır. Çoğu De-Fi, Ethereum blok zincirinde çalışmaktadır.

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De-Fi, geleneksel finansal araçlar sunmak için aracı kurumlar , borsalar veya bankalar gibi merkezi finansal aracıları gerektirmeyen ve bunun yerine blok zincirlerinde akıllı sözleşmeler kullanan blok zinciri tabanlı bir finans şeklidir.

DeFi kredisi aracılığıyla kullanıcılar, geleneksel bir bankanın itibari para birimiyle yaptığı gibi kripto para birimini ödünç verebilir ve bir borç veren olarak faiz kazanabilir. Borçlanma ve borç verme, DeFi uygulamaları için en yaygın kullanım durumları arasındadır, ancak merkezi olmayan bir borsaya likidite sağlayıcısı olmak gibi giderek daha karmaşık seçenekler de bulunmaktadır.

 

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