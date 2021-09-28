DE-Fİ nedir, ne demek?

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De-Fi, geleneksel finansal araçlar sunmak için aracı kurumlar , borsalar veya bankalar gibi merkezi finansal aracıları gerektirmeyen ve bunun yerine blok zincirlerinde akıllı sözleşmeler kullanan blok zinciri tabanlı bir finans şeklidir.

DeFi kredisi aracılığıyla kullanıcılar, geleneksel bir bankanın itibari para birimiyle yaptığı gibi kripto para birimini ödünç verebilir ve bir borç veren olarak faiz kazanabilir. Borçlanma ve borç verme, DeFi uygulamaları için en yaygın kullanım durumları arasındadır, ancak merkezi olmayan bir borsaya likidite sağlayıcısı olmak gibi giderek daha karmaşık seçenekler de bulunmaktadır.