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Teknoloji
Haber Giriş: 18.02.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

DE-CIX, Nijerya İnternet Değişim Noktası ile Mutabakat Anlaşması imzaladı

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DE-CIX, Nijerya İnternet Değişim Noktası ile Mutabakat Anlaşması imzaladı

İnternet Değişim Operatörü DE-CIX ve Afrika’nın Batı Kıyısı’ndaki en büyük Internet Değişim Noktası IXPN (Nijerya Internet Değişim noktası), işbirliklerini başlatmak üzere bir Mutabakat Anlaşması imzaladı.

İlk adım olarak DE-CIX, eşleştirmenin faydaları ve diğer bağlantı hizmetleri konusunda yerel Afrika ağlarının, Internet Servis Sağlayıcılarının ve İçerik Hizmet Sağlayıcılarının eğitimlerine liderlik edecek. DE-CIX bu noktada, kendi bünyesinde bulunan ve eşleştirme konusunda pratikte uygulanabilecek değerli bilgiler sağlayan DE-CIX Academy ve bu platformun uzmanlarından faydalanacak.

Akademi, bilgi dokümanlarından oluşan genişçe bir kütüphanenin yanı sıra, katılımcıların canlı olarak katılabilecekleri ya da sonrasında kayıt olarak izleyebilecekleri webinar’lara ev sahipliği yapıyor. Konular ise daha çok, BGP (Sınır Geçit Protokolü), eşleştirme, karadelik, geniş yelpazede bulut hizmet sağlayıcısına bağlanmak için teknik rehberler ve global telekomünikasyon dünyasına ilişkin Pazar çalışmalarını kapsıyor.

DE-CIX bugün, 100’den fazla ülkeden 1900’un üzerinde bağlı ağ ile Avrupa, Hindistan, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika’da 20’den fazla İnternet Değişim Noktası’nı yönetiyor. DE-CIX Frankfurt, en yoğun zamanlarda saniyede 8 Terabit’i aşkın veri akışı ile dünyanın en yüksek trafiğine sahip İnternet Değişim Noktası.

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