DE-CIX İstanbul'da en yoğun trafikte %54'lük bir artış yaşandı

DE-CIX Group AG CEO'su Harald A. Summa geleceğin zorlukları hakkında şunları söyledi: “Global salgın bize hem özel hem de profesyonel yaşam için işleyen bir dijital altyapının ne kadar önemli olduğunu öğretti. Covid-19 sırasında internetin global yüke dayanamayacağına dair endişelerimiz var mıydı? Hayır: Çünkü neredeyse 50 yıl önce İnternet tam olarak bunun için tasarlandı. Bununla birlikte, güvenli ve dayanıklı bir dijital altyapının daha da genişletilmesi hızla ilerletilmeli. Veri trafiği için olası en düşük gecikmeler bu noktada baskın bir rol oynayacak. DE-CIX, son 25 yıllık tecrübesiyle, Avrupa bulut altyapısı projesi Gaia-X ve “Hizmet Olarak Altyapı” otomasyonu gibi geleceğin dijital projelerine belirleyici bir katkı yapacak. Ayrıca, yeni birbirine bağlantı stratejilerinin uygulanması konusunda çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara da destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.”

DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov ise şirketin stratejik planları hakkında bilgi verdi: "2021 yılı yeni bir on yılın başlangıcını işaret ediyor - belki de İnternet'in ortaya çıkmasından bu yana en heyecan verici dijital on yıl. Müşterilerimize, bulundukları sektörden bağımsız olarak, özel ihtiyaçları için mümkün olan en iyi birbirine bağlantı hizmetlerini sunmak istiyoruz. Sonuçta dijitalleşme ve birbirine bağlantı, tüm şirketleri etkiliyor üstelik bu durum Covid-19 ile başlamadı. Burada iki aşamalı bir stratejik yaklaşım izliyoruz: Öncelikle birbirine bağlantı hizmetlerimizi kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştiriyor ve genişletiyoruz. İkinci olarak, giderek daha fazla coğrafi yayılım için de çabalıyoruz. Bu sayede müşterilerimize veri akışında mümkün olan en düşük gecikme süresini sunabiliyoruz. Bizim için gecikme, global dijitalleşmenin bir sonraki bölümündeki yeni para birimi niteliğinde.”

DE-CIX İstanbul, 5’inci yılını kutladı

Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtada faaliyet gösteren dünyadaki tek İnternet Değişim Noktası DE-CIX İstanbul, 2020 yılının sonlarında online olarak gerçekleşen DE-CIX İstanbul Zirvesi 2020 ile çok sayıda sektör uzmanı ve hükümet yetkilisi ile birlikte beşinci yılını kutladı. DE-CIX İstanbul, faaliyet gösterdiği beş yıl içinde etkili şekilde büyüyerek, Orta Doğu ve Avrupa arasında önemli bir bağlantı noktası haline geldi. Geçen yıl, müşteri sayısında %16'lık bir büyüme yaşadı ve bağlı müşteri kapasitesini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1000 Gbit'in (+%37) üzerine çıkardı. Ayrıca 2020'de, pandemi sırasındaki bölgesel durum ve daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyan müşterilerle birlikte DE-CIX İstanbul'da en yoğun trafikte %54'lük bir artış yaşandı.

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Global pandemiye rağmen 2020 başarılı bir yıl oldu ve DE-CIX İstanbul - 240 Gbit/sn'lik yeni rekor trafiğimiz, bulut hizmetlerimize yönelik yüksek müşteri talebi ve DirectCLOUD hizmetimiz sayesinde ve elbette online olarak düzenlenen DE-CIX İstanbul Zirvesi 2020’nin etkileyici sonuçlarıyla- bölgenin dijital üssü olmaya bir adım daha yaklaştı.”