DE-CIX, Azure platformuyla ilgili bilgi dokümanı yayınladı

DE-CIX, Microsoft Azure Eşleştirme Hizmeti konusunda Microsoft ile yaptığı global işbirliği ile ilgili yeni bir bilgi dokümanı yayınladı. Bu bilgi dokümanı, Azure Eşleştirme Hizmeti’nin Microsoft ağlarına yüksek erişilebilirlik avantajı, düşük gecikme süresi ve bant genişliği ile birlikte nasıl dedike, kontrolü ve doğrudan internet bağlantısı sağladığı konusunda detaylı içerikler sunuyor.

Azure Eşleştirme Hizmeti, müşterilerin en kısa yolu kullanarak, kamuya açık internet üzerinden Microsoft SaaS hizmetlerine (Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365) erişimini mümkün kılıyor. Ayrıca, ağ gecikme uzaktan ölçümü, rota izleme ve hırsızlık, sızıntı ve diğer Sınır Geçit Protokolü (BGP) yanlış konfigürasyonlara karşı uyarı gibi ek faydalar da sağlıyor. DE-CIX’in büyük ölçekli işletmeler ve İnternet Servis Sağlayıcılar için kurumsal bağlantı hizmeti sunan global altyapı ekosistemi sayesinde ise Microsoft SaaS hizmetleri konusundaki kullanıcı deneyimi maksimum seviyeye taşınıyor.

“COVID-19 krizi, kurumların güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışan A sınıf işbirliği araçlarına ne derece bağlı olduğunu gözler önüne serdi. DE-CIX olarak, Microsoft Azure Eşleştirme Hizmeti ile Microsoft Office 365 ve Microsoft Dynamics 365 gibi Microsoft SaaS Hizmetleri’nin kullanıcılarını desteklemekten gurur duyuyoruz. Müşteriler, düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği gibi faydalardan yararlanabildikleri gibi, Microsoft işbirliği ile hem kurumlara hem son kullanıcıya mükemmel ağ bağlantısı sunan bir hizmete de kavuşuyor” diyor DE-CIX Teknoloji Bölüm Başkanı Dr Thomas King.