DE-CIX, Avrupa Veri ve Altyapı Girişimi GAIA-X’in kurucu üyesi oldu

DE-CIX Group AG CEO’su Harald A. Summa GAIA-X projesi hakkında şunları söyledi:



“DE-CIX, Almanya Federal Cumhuriyeti, diğer şirketler ve bilim insanlarıyla birlikte çalışmayı bir görev kabul ediyor. Şurası çok önemli ki veri dağıtımı ve depolama yönteminin kontrolü daha verimli olacak şekilde kullanıcı ve veri sahibinin kontrolünde. Tam da bu nedenle, politikacılarla birlikte Avrupa’nın verisi (özellikle üretim ve endüstriyel veri için) üzerinde bir hakimiyet kurmak için bir Avrupa projesi için çağrıda bulunuyoruz. GAIA-X işte bu amaç için tasarlandı.”



Summa, Avrupa altyapısının oluşmasında ve GAIA-X içinde yer alacak otomatize bağlantı hizmetleri ile ilgili sonraki gelişmelerde DE-CIX’in rolünü öncelikli olarak görüyor: “Global bağlantı altyapısıyla DE-CIX, halihazırda güvenli, erişilebilir ve güçlü bir bağlantı ekosistemi vizyonuyla hareket ediyor. O halde DE-CIX’in GAIA-X sistemine entegrasyonu, oldukça anlamlı olmasının yanı sıra, diğer bağlantı sağlayıcıların kendilerini GAIA-X’e nasıl dahil edeceklerine dair bir şablon da oluşturuyor. Bu sebeple, DE-CIX platformuna bir bağlantısı olan veri merkezleri, ağ operatörleri ve İnternet Hizmet Sağlayıcıları gibi 1900’den fazla sağlayıcı ile Microsoft, AWS ve SAP gibi 50 farklı bulut sağlayıcısı GAIA-X sistemine kolayca erişebilir durumda olacak.”

DE-CIX bugün, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Asya ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere dünya genelinde 20’den fazla İnternet Değişim Noktası’nı yönetiyor. DE-CIX Frankfurt, en yoğun zamanlarda saniyede 9.1 Terabit’i aşkın veri akışı ile dünyanın en yüksek trafiğine sahip İnternet Değişim Noktası.