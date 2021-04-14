DDR nedir ve ne işe yarar? DDR3 ile DDR4 ram arasındaki farklar nelerdir

Ram hem bilgisayar türlerinin hem tabletlerin hem oyun konsollarının hem de akıllı telefonların önemli bileşenlerinden biridir. Ram olmadan sistemler üzerinde yapılacak olan işlemler çok yavaş gerçekleşir. Ram belleğinin kendisi yeterli değilse de yine aynı şekilde işlemler hep yavaş gerçekleşecek hatta bazı oyunlar ve programlar hiç açılmayacaktır. Ram bilgisayarların ihtiyaç duydukları bütün bilgileri geçici şekilde depolayan, çok hızlı bir bellektedir. Bilgileri çok hızlı şekilde okur. Ram ile birlikte DDR kavramı da hayatımıza girmiştir.

DDR Nedir?

Bilgisayarlarda kullanılan Ram, Çift Veri Hızını kullanarak çalışır. Çift Veri Hızı ise İngilizce ’de Double Data Rate yani DDR olarak ifade edilir. DDR Ram içindeki veri akışının hızını ifade etmektedir. DDR özelliği ekran kartlarında bulunmaktadır. İl olarak DDR 2002 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. DDR çalışma hızı 200 ila 400 mhz arasındadır. DDR bir saat döngüsünde iki aktarım gerçekleştirdiğini ifade eder. DDR’nin ardından DDR2 ve DDR3 Ram’ler çıkmıştır.

Günümüzde kullanılan Ram’ler DDR3 Ram’lerdir. DDR4 Ram’ler de yeni çıkmıştır. DDR2 eski Ram türlerinden biridir. 240 pimi bulunur. Zamanında en çok kullanılan Ram olmuştur. 2004 senesinde piyasaya sunulan DDR2 100 ila 1066 mhz aralığında bir hızda çalışmaktadır. Yeni nesil bilgisayarda kullanılmamaktadır. DDR3 Ram ise 2017 senesinde yeniden piyasaya sürülmüştür.

DDR3 İle DDR4 Ram Arasındaki Farklar Nelerdir?

Harici olan bilgisayar donanım birimlerini daha da güçlendirmek birçok kişinin istediği en önemli şeylerden biri performanstır. DDR4 işte tam bunun için üretilmiştir. DDR4 Ram DDR3 Ram’e göre yalnızca yüksek performans değil, aynı zamanda daha düşük güç tüketimi sunar. Buna ek olarak sistemin daha da az ısınmasını sağlar. DDR3 1066 ila 1600 mhz hızı ile çalışırken DDr4 2133 ila 3200 mhz hızı arasında çalışmaktadır.

DDR4 4. Nesil dinamik ve senkronize Ram olarak tanımlanır. Çift veri hızı ve gerilimi azaltılmış olan yüksek veri transferi oranına sahip, oldukça hızlı, verimi çokça arttırılmış olan bir hale getirilmiş Ram’dir. DDR3 Ram’ler de 2017 senesinde üretilmesine rağmen geliştiriciler 2005 senesinde DDR4 üzerinde birçok çalışma yapmaya başlamıştır. DDR4 Ram’in üretilmesi büyük bir teknolojik gelişmedir.