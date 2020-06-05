Datagate, HTC VIVE ürünlerinin Türkiye’deki distribütörü oldu

Farklı kullanım biçimlerine uyum sağlayabilen PC tabanlı VR çözümü olan Vive Cosmos, gözlüğün önüne yerleştirilen eklentilerle kullanıcının zaman içindeki değişen ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebiliyor.



Datagate Genel Müdürü Salih Baş, “HTC VIVE sanal gerçeklik cihazları, bireysel kullanıcıların bu deneyimi yaşamasını sağlarken, diğer yandan kurumsal pazar için eğitim ve geleceği şekillendirme noktalarında deneyimler tasarlanmasını ve yaşanmasını sağlıyor. Sanal gerçeklik, insanların bir gözlük ve bilgisayar yardımıyla üç boyutlu olarak sanal ortamda olma hissini yaşadığı bir teknoloji.” sözlerini kaydetti.

Datagate ile olan iş birliklerinin önemini vurgulayan HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, “Datagate’in İletişim Teknolojileri alanındaki deneyiminin HTC’nin Türkiye pazarında hedeflediği konuma gelmesi için değerli ve yararlı olacağını düşünüyorum.” dedi.